Real Madrid : les sanctions contre Tchouaméni et Valverde ont fuité !

On connaît les sanctions qui devraient être infligées Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde après leur altercation.

Ce jeudi, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde auraient eu une violente altercation au sein du vestiaire du Real Madrid. Après en être venus aux mains, l’international uruguayen serait tombé au sol et aurait même dû être transporté à l’hôpital. À la suite de cet incident, le club merengue aurait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire contre ses deux joueurs.

Vers une très grosse amende mais pas de sanction sportive pour Tchouaméni et Valverde

Mais au lendemain de cette bagarre, les premières tendances concernant les sanctions commencent à émerger. Selon le média espagnol El País, le Real Madrid devrait finalement infliger une lourde sanction financière à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, sans toutefois prononcer de sanction sportive à leur encontre.

Si cette information se confirme, les deux milieux de terrains madrilènes s’en sortiraient donc plutôt bien au regard de la gravité des faits évoqués. Un peu plus tôt dans la journée, El Mundo affirmait déjà que le Real Madrid n’envisageait absolument pas de vendre Aurélien Tchouaméni ou Federico Valverde lors du prochain mercato estival malgré cette altercation.