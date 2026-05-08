OM : Massara a déjà donné sa réponse à Marseille

Dans le viseur de l’OM pour remplacer Mehdi Benatia, Frédéric Massara serait ouvert à une arrivée sur les bords de la Canebière.
Comme révélé ce jeudi soir par le journaliste italien Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille penserait à l’ancien directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, pour succéder à Mehdi Benatia à l’issue de la saison. Le dirigeant de 57 ans occupe actuellement le poste de directeur sportif à l’AS Roma, mais devrait quitter le club romain cet été.
Massara est ouvert à une arrivée à l’OM
D’après Foot Mercato, c’est Federico Balzaretti, le directeur du football de l’OM, qui aurait soumis le nom de Frédéric Massara à sa direction. Proche de Federico Balzaretti et de Mehdi Benatia, l’Italien se montrerait très intéressé par une arrivée à Marseille et aurait déjà échangé avec l’actuel directeur sportif marseillais.
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Mais pour l’heure, aucune démarche concrète n’aurait encore été lancée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Affaire à suivre tout de même.