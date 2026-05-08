OM : Massara a déjà donné sa réponse à Marseille

Dans le viseur de l’OM pour remplacer Mehdi Benatia, Frédéric Massara serait ouvert à une arrivée sur les bords de la Canebière.

Comme révélé ce jeudi soir par le journaliste italien Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille penserait à l’ancien directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, pour succéder à Mehdi Benatia à l’issue de la saison. Le dirigeant de 57 ans occupe actuellement le poste de directeur sportif à l’AS Roma, mais devrait quitter le club romain cet été.

Massara est ouvert à une arrivée à l’OM

D’après Foot Mercato, c’est Federico Balzaretti, le directeur du football de l’OM, qui aurait soumis le nom de Frédéric Massara à sa direction. Proche de Federico Balzaretti et de Mehdi Benatia, l’Italien se montrerait très intéressé par une arrivée à Marseille et aurait déjà échangé avec l’actuel directeur sportif marseillais.

Mais pour l’heure, aucune démarche concrète n’aurait encore été lancée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Affaire à suivre tout de même.