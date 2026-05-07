Sur le départ de l’OM, sans Ligue des Champions, Mason Greenwood (24 ans) pourrait bien renflouer les caisses du club phocéen.

Le feuilleton Mason Greenwood pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus brûlants du mercato marseillais. Alors que l’OM traverse une période sportive et économique particulièrement tendue, l’avenir de l’attaquant anglais apparaît de plus en plus flou. Et dans un contexte sans Ligue des Champions, un départ de Greenwood cet été pourrait représenter une bouffée d’oxygène financière considérable pour le club phocéen.

L’Atlético ne lâche pas Greenwood

Ces dernières semaines, plusieurs tensions internes auraient émergé autour du joueur. En France comme en Espagne, certaines sources évoquent une relation plus compliquée avec une partie du vestiaire et de l’environnement technique. Une situation qui aurait poussé Marseille à ouvrir discrètement la porte à un transfert lors du prochain mercato. Et les prétendants commencent déjà à se manifester.

Selon Fichajes, l’Atlético Madrid serait revenu avec insistance dans le dossier. Le club espagnol voit en Greenwood une opportunité rare sur le marché : un joueur encore jeune, capable de faire basculer un match à lui seul et disposant de statistiques impressionnantes depuis son arrivée en France. Avec 39 buts et 12 passes décisives en 72 matchs sous les couleurs marseillaises, l’Anglais continue d’attirer les regards malgré une fin de saison plus délicate.

Un prix plancher à 75 M€ fixé par l’OM ?

La même source affirme que le président de l’OM Stéphane Richard serait désormais prêt à discuter à partir de 75 millions d’euros, pas en dessous. Un montant colossal qui pourrait encore grimper avec la concurrence européenne autour du dossier. Dans ce contexte, Richard suivrait attentivement l’évolution de la situation économique du club et l’impact potentiel d’une vente majeure cet été.

Une opération de cette ampleur permettrait à Marseille de rééquilibrer une partie de ses finances tout en préparant une reconstruction de l’effectif. Reste désormais à savoir si l’Atlético passera concrètement à l’action ou si d’autres grands clubs européens viendront rapidement faire monter les enchères autour de Greenwood. Une chose paraît certaine : malgré une période plus compliquée sur le terrain, l’attaquant anglais conserve une belle cote sur le marché.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)