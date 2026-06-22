OM Mercato : Benatia a offert à Lorenzi cinq renforts sur un plateau

L’OM a sécurisé cinq jeunes recrues déjà ciblées en interne par Medhi Benatia, ensuite validées par le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi.

À l’OM, la transition entre Medhi Benatia et Grégory Lorenzi ne signifie pas rupture, bien au contraire. D’après les informations de La Provence, le club phocéen a déjà bouclé cinq signatures de jeunes joueurs dont le travail de détection et de ciblage avait été initié par l’ancien directeur du football marseillais.

Avant son départ, Medhi Benatia aurait en effet anticipé plusieurs dossiers stratégiques concernant le recrutement de jeunes profils à fort potentiel. Ces pistes, travaillées en amont, auraient ensuite été transmises à la nouvelle direction sportive.

C’est dans ce cadre que cinq arrivées ont été validées, confirmant une continuité dans la politique de recrutement du club olympien.

Lorenzi valide la continuité du projet

Arrivé récemment dans l’organigramme marseillais, Grégory Lorenzi n’aurait pas remis en cause ces choix. Il aurait au contraire validé l’ensemble des dossiers, permettant leur finalisation.

Les joueurs concernés sont Sacha Lung, Jephthe Malanda, Milan Cheval, Osmane N’Diaye et Adam El Boughlamy. Ces profils, tous issus de la post-formation ou de centres de formation français, sont destinés dans un premier temps à intégrer la réserve ou les équipes de jeunes de l’OM.

Une stratégie tournée vers la post-formation

Ce recrutement massif s’inscrit dans une logique claire : renforcer la formation marseillaise et miser sur de jeunes talents à fort potentiel de progression. L’objectif est double pour l’OM : préparer l’avenir sportif du club et, à terme, générer de fortes plus-values sur le marché des transferts pour de jeunes joueurs, à l’image d’un Robinio Vaz.

Dans un contexte économique contraint et sous surveillance des instances financières, cette stratégie apparaît comme une obligation dans le projet olympien.

Une continuité plutôt qu’une rupture

Si le changement de direction sportive aurait pu entraîner un reset des dossiers en cours, l’OM a choisi la continuité. Les décisions prises sous Benatia ont été maintenues par Lorenzi, preuve d’une certaine cohérence dans la gestion du recrutement.

Une situation qui illustre aussi une réalité du club : malgré les changements internes, la politique sportive semble désormais s’inscrire dans une vision de long terme autour de la détection et de la valorisation des jeunes talents.