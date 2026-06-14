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FRANCE

OM : un énorme rebond s’offre à Medhi Benatia, ce n’est pas en Arabie saoudite

Par William Tertrin - 14 Juin 2026, 21:20
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Mehdi Benatia (OM)

Parti de l’OM après plusieurs années d’un mandat compliqué, Medhi Benatia figure parmi les profils étudiés pour occuper le poste de directeur sportif à la Juventus.

Selon les informations de La Repubblica, Medhi Benatia ferait partie des candidats envisagés par la Juventus pour prendre en charge la direction sportive du club. L’ancien international marocain connaît parfaitement l’environnement turinois, pour y avoir évolué entre 2016 et 2019, remportant plusieurs titres de Serie A et participant à une finale de Ligue des champions.

Alors qu’il a quitté son poste de directeur du football à l’OM, Benatia était également cité dans le viseur du club saoudien d’Al-Ittihad. Son profil, mêlant connaissance du très haut niveau et réseau international, attire logiquement l’attention de clubs européens en quête de stabilité et de compétence sportive.

La Juventus, un retour symbolique ?

Pour la Juventus, l’idée de rappeler un ancien joueur au poste de directeur sportif pourrait représenter une logique de continuité et de connaissance interne du club. Benatia, passé également par le Bayern Munich et la Roma, dispose d’un CV européen solide et d’une expérience du très haut niveau qui correspond au profil recherché par la direction turinoise.

Reste à savoir si cette piste se transformera en approche concrète, ou si elle demeure une simple option dans une liste encore ouverte. Il faut également rappeler que c’est Matteo Tognozzi qui apparaît comme la piste privilégiée par les dirigeants turinois.

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