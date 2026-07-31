RC Lens Mercato : la durée du contrat de Yacine Titraoui a fuité

Le RC Lens a bouclé le transfert de Yacine Titraoui. Le milieu de terrain algérien a signé avec les Sang et Or et la durée de son contrat a déjà fuité.

Si l’on se doutait que le RC Lens allait bientôt acter la signature de Yacine Titraoui, la durée du contrat n’avais pas encore fuité. Mais elle est désormais connue. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le milieu algérien a signé ce vendredi soir un contrat de cinq ans en faveur du RC Lens.

Le joueur a également passé avec succès sa visite médicale dans la journée. Toutes les conditions sont donc réunies pour permettre au club artésien d’accueillir sa nouvelle recrue sur la durée.

Yacine Titraoui est Lensois. L’Algérien a signé un contrat de cinq ans après avoir réussi sa visite médicale. — @sachatavolieri https://x.com/sachatavolieri/status/2083254512517570674

Un transfert à 8 M€

Pour arracher Titraoui au Sporting Charleroi, la direction lensoise a accepté de débourser 8 M€. Le club belge a aussi négocié un intéressement de 20 % (L’Équipe annonce 10%) sur une future revente du joueur. Un montage qui témoigne des attentes placées autour de l’international algérien.

Le RC Lens réalise ainsi un investissement conséquent sur ce dossier. Charleroi conserve de son côté la possibilité de récupérer une somme supplémentaire si le milieu de terrain poursuit sa progression dans l’Artois.

Les Sang et Or ont désormais finalisé l’opération avec un engagement portant sur cinq saisons. L’officialisation du transfert sera aussi liée à celle de Mamadou Sangaré à Brentford, et va permettre à Yacine Titraoui d’entamer rapidement sa nouvelle aventure sous les couleurs lensoises