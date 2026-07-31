FC Nantes : les Canaris cartonnent Al-Wakrah avant le retour de la Ligue 2

Le FC Nantes a terminé sa préparation estivale par une large victoire contre Al-Wakrah SC (5-1), ce vendredi à Dinan.

À huit jours de la reprise de la Ligue 2 BKT, le FC Nantes a fait le plein de confiance. Menés en début de rencontre par la formation qatarienne, les Jaunes et Verts ont dû attendre la fin de la première période pour revenir au score.

Cette rencontre devait permettre à une équipe encore en rodage de peaufiner ses automatismes avant le retour à la compétition. La présence de Waldemar Kita à la Jonelière avait également marqué les heures précédant ce dernier rendez-vous amical.

Deuff s’offre un triplé

Déjà considéré comme une jeune pépite de la maison nantaise, Bahmed Deuff a été le grand artisan de ce succès. Le milieu de terrain a égalisé à la 42e minute avant de frapper de nouveau dès la reprise (46e), puis de compléter son triplé à la 70e.

Killian Corredor a ensuite ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs à la 73e minute. Une dernière réalisation contre son camp, provoquée par Johann Lepenant à la 90e, a donné davantage d’ampleur au succès nantais.

Le Red Star se profile déjà

Cette victoire 5-1 permet aux hommes du FC Nantes de conclure leur préparation sur une note positive. Les Canaris ont désormais rendez-vous le samedi 8 août à la Beaujoire. Ils accueilleront le Red Star pour la première journée de Ligue 2 BKT, avec l’objectif de confirmer les promesses offensives affichées à Dinan.