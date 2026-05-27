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FRANCE

FC Nantes : coup de projecteur sur Bahmed Deuff, la pépite appelée avec la Mauritanie

Par Wladimir DELCROS - 27 Mai 2026, 13:54
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FC Nantes : coup de projecteur sur Bahmed Deuff, la pépite appelée avec la Mauritanie

FC Nantes : coup de projecteur sur Bahmed Deuff, la pépite appelée avec la Mauritanie

Coup de projecteur sur Bahmed Deuff : la Maison Jaune tient sa nouvelle pépite avec la première convocation du jeune milieu de terrain en sélection mauritanienne.

Dans une saison où le FC Nantes a souvent broyé du noir, l’éclaircie vient du centre de formation. À seulement 20 ans, Bahmed Deuff vient d’être appelé pour la première fois avec la Mauritanie, selon les informations de La Tribune Nantaise. Un cap symbolique pour ce pur produit du centre, dont la trajectoire tranche avec la morosité ambiante autour de la Maison Jaune.

Un pur produit du centre de formation nantais s’ouvre à l’international

Né à Nouakchott en 2006 et arrivé à la Jonelière à huit ans, Deuff incarne la montée en puissance du centre de formation du club nantais. Impressionnant par son gabarit (1,94 m), il a intégré le groupe professionnel à l’été 2025 avant de s’imposer en Ligue 1 avec onze apparitions cette saison et un but décisif en Coupe de France.

Sa première convocation avec la Mauritanie ouvre un nouveau chapitre. Le milieu polyvalent disputera une double confrontation face au Niger puis au Liberia dans les prochains jours. La solidité du projet Deuff contraste avec les turbulences qui agitent la direction sportive nantaise : la réalité est tout autre pour cette pépite, symbole d’une génération qui veut faire la différence malgré la tempête.

La Maison Jaune, malgré la tension et l’incertitude, peut se targuer de voir l’un de ses enfants franchir un cap. Les supporters espèrent que cette montée en puissance inspire le reste du groupe, alors que le dossier du maintien et de la reconstruction reste suspendu.

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