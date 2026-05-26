De retour au FC Nantes après son prêt au Stade de Reims, Yassine Benhattab (23 ans) ne possèderait pas les qualités pour s’imposer en Ligue 2. À moins d’être bien accompagné en attaque…

Le FC Nantes prépare sa reconstruction après la relégation en Ligue 2, et le retour de Yassine Benhattab s’inscrit comme l’un des premiers éléments du nouveau projet canari.

Benhattab crée mais ne conclut pas

De retour de prêt au Stade de Reims, le milieu offensif de 23 ans revient avec un profil créatif intéressant, mais encore loin d’être totalement prêt pour porter seul l’animation offensive d’un candidat à la montée. Selon les analyses Data’Scout, son impact potentiel est réel… mais insuffisant pour garantir une efficacité immédiate dans un championnat exigeant comme la Ligue 2.

Le constat est clair : Benhattab dispose de qualités de création importantes, mais manque encore de constance dans la zone de finition. Un point crucial pour le FC Nantes. Car dans la projection actuelle de l’effectif, le profil du joueur est presque isolé. Meneur excentré capable de casser des lignes, il apporte une vraie créativité dans les trente derniers mètres, mais sans garantie de conversion derrière.

Un buteur réclamé au FC Nantes

Autrement dit, il génère, mais ne conclut pas. Et c’est précisément là que le chantier devient évident. Dans une Ligue 2 souvent fermée et physique, la différence se fait sur la capacité à transformer les occasions. Or, le FC Nantes devra construire autour de profils complémentaires capables de convertir les situations créées par Benhattab. En interne, l’idée d’un renfort offensif de poids pourrait donc prendre de l’ampleur.

Un attaquant capable de finir les actions devient presque une nécessité structurelle pour équilibrer le projet de jeu. Le retour de Benhattab peut ainsi être vu comme une opportunité, à condition de l’accompagner correctement. Sans un buteur efficace devant lui, son influence risque d’être limitée malgré son potentiel technique. Le FC Nantes entre donc dans une phase clé de son mercato : construire un duo créateur-finisseur capable de porter les ambitions de remontée immédiate.