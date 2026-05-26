ASSE – OGC Nice : pluie de mauvaises nouvelles pour les Aiglons avant le barrage !

L’OGC Nice se présentera diminué à Geoffroy-Guichard pour le barrage aller face à l’AS Saint-Étienne ce mardi soir (20h45). Et les absences niçoises pourraient peser lourd dans cette double confrontation capitale.

Le premier forfait majeur concerne Elye Wahi. L’attaquant niçois est suspendu pour cette manche aller et manquera un rendez-vous particulièrement important dans le Chaudron. Une absence loin d’être anodine tant son impact offensif reste important dans l’animation niçoise, malgré une saison irrégulière.

La femme de Dupé va accoucher

Autre absence notable : Maxime Dupé. Le gardien de l’OGC Nice ne sera pas présent avec le groupe puisqu’il est resté auprès de son épouse, sur le point d’accoucher. Une situation personnelle parfaitement comprise en interne mais qui prive malgré tout les Aiglons d’une solution supplémentaire avant ce déplacement sous tension. En revanche, quelques bonnes nouvelles viennent équilibrer la situation pour Claude Puel. Salis Abdul Samed effectue son retour dans le groupe niçois après son absence récente. Une option importante dans l’entrejeu pour apporter densité et impact physique au milieu.

Ndombele encore absent !

Le Tunisien Ali Abdi est également bien présent et disponible pour cette première manche, malgré certaines incertitudes ces derniers jours autour de son état physique. À l’inverse, Tanguy Ndombele manque encore une fois à l’appel. Son absence répétée continue d’alimenter les interrogations autour de sa situation et de sa capacité à enchaîner physiquement dans ce sprint final extrêmement tendu. Avec ces nombreux ajustements, Nice abordera donc ce barrage dans un contexte loin d’être idéal face à une ASSE portée par un Geoffroy-Guichard incandescent.