Le départ de Bruno Genesio devrait ouvrir la porte à un nouvel entraîneur prestigieux au LOSC.

Le LOSC avance dans sa réflexion pour trouver le successeur de Bruno Genesio. Et après le départ de l’entraîneur français, plusieurs profils très différents émergent déjà du côté de Lille. Si certaines pistes internes existent, une option beaucoup plus médiatique prend désormais de l’ampleur en coulisses : Davide Ancelotti.

Davide Ancelotti au LOSC ?

D’après L’Équipe, le fils de Carlo Ancelotti apparaît aujourd’hui parmi les candidats étudiés par Olivier Létang pour reprendre le banc des Dogues. Une piste ambitieuse qui pourrait rapidement faire parler sur le marché des entraîneurs. Âgé de 36 ans, Davide Ancelotti possède déjà une expérience impressionnante malgré son jeune âge.

Adjoint de son père pendant plusieurs années au Real Madrid, au Bayern Munich ou encore à Everton, il a participé aux plus grandes campagnes européennes du football moderne. Après avoir tenté une première expérience en tant qu’entraîneur principal à Botafogo, il a ensuite retrouvé un rôle d’adjoint au sein de la sélection brésilienne aux côtés de Carlo Ancelotti. Mais l’idée de redevenir numéro un continue de l’attirer fortement. Et Lille pourrait représenter un contexte idéal.

Motta et Farbos en lice

Olivier Létang apprécie particulièrement ce profil moderne, international et habitué au très haut niveau. Le président lillois possède en plus une relation ancienne avec Carlo Ancelotti depuis leur passage commun au PSG, ce qui facilite naturellement certains échanges autour du dossier. Mais Davide Ancelotti n’est pas seul dans la réflexion du LOSC. Thiago Motta reste également une piste sérieuse. Libre actuellement, l’ancien milieu du PSG entretient lui aussi une relation de confiance avec Olivier Létang.

Son profil séduit par sa philosophie de jeu et son expérience récente sur plusieurs bancs européens. En parallèle, Lille étudie également une solution interne avec Dimitri Farbos, adjoint apprécié en interne et désireux de lancer sa carrière comme entraîneur principal. Le LOSC se retrouve donc face à un choix stratégique important : miser sur la continuité avec un profil maison, ou frapper fort avec un nom plus exposé sur la scène internationale.