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Stade Rennais, OL Mercato : l’OM torpille le dossier Bentaleb (LOSC) !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 17:20
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Nabil Bentaleb (LOSC)

Tout comme Rennes et l’OL, l’OM serait également intéressé par le milieu de terrain du LOSC, Nabil Bentaleb, libre cet été.

En fin de contrat cet été avec le LOSC, Nabil Bentaleb ne manque pas de courtisans. Le milieu de terrain algérien serait notamment dans le viseur du Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Mais selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille serait également entré dans la danse pour tenter de récupérer l’ancien joueur de Tottenham cet été.

Bentaleb discute avec l’OM depuis plusieurs mois

Toujours d’après nos confrères, le nom de Nabil Bentaleb aurait été glissé par l’ancienne direction de l’OM à la nouvelle.Des échanges auraient même déjà eu lieu à plusieurs reprises ces derniers mois entre l’entourage du joueur et les décideurs olympiens.

Apprécié pour son expérience du haut niveau, sa qualité de relance et sa polyvalence dans l’entrejeu, l’international algérien représenterait une opportunité de marché intéressante pour plusieurs clubs de Ligue 1. À 31 ans, Nabil Bentaleb sort d’une saison convaincante sous les couleurs lilloises malgré une forte concurrence au milieu de terrain. Reste désormais à savoir si l’OM décidera de passer concrètement à l’action dans ce dossier durant les prochaines semaines.

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