RC Lens : ambiance de folie pour la parade des Sang et Or ! (vidéos)

Après leur victoire face à l’OGC Nice (3-1) en finale de la Coupe de France, les joueurs du RC Lens paradent actuellement dans les rues de Lens.

Au terme d’une belle finale remportée face à l’OGC Nice (3-1), le RC Lens a enfin décroché la première Coupe de France de son histoire. Après avoir célébré ce sacre cette nuit à Bollaert avec leurs supporters, Pierre Sage et ses hommes ont remis ça ce samedi après-midi avec une parade dans les rues de Lens.

Les Sang et Or profitent de ce titre avec leurs supporters

C’est à bord d’un bus à impériale rutilant que les Lensois défilent devant leurs supporters. La parade a débuté aux alentours de 15h30 avec un cortège de 1,5 kilomètre à parcourir avant une arrivée place de l’Hôtel de Ville, où des milliers de supporters du Racing attendent les héros lensois et le trophée de la Coupe de France. Tout au long du parcours, les chants, fumigènes et drapeaux sang et or accompagnent les joueurs, dans une ambiance totalement folle. Voici quelques vidéos de cette parade.

« SANG ET OR ALLEZ » ❤️💛#ŒuvreDARTésiens pic.twitter.com/wNwTs8gktw — Racing Club de Lens (@RCLens) May 23, 2026