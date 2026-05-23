À LA UNE DU 23 MAI 2026
[16:53]RC Lens : ambiance de folie pour la parade des Sang et Or ! (vidéos)
[16:15]PSG : gros clash entre deux Parisiens avant la finale de Ligue des Champions !
[15:30]RC Lens Mercato : le message de Saint-Maximin qui inquiète les supporters pour son avenir
[15:00]OM : Galtier est à Marseille, ça brûle pour son arrivée !
[14:30]ASSE : encore des bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages contre l’OGC Nice !
[14:00]FC Nantes : Halilhodzic toujours au club la saison prochaine ? Une première réponse est tombée !
[13:30]PSG, Barça Mercato : nouveau coup de théâtre pour Julian Alvarez !
[13:00]OM Mercato : une offre de 20 M€ pour un ancien du Stade Rennais !
[12:30]ASSE – OGC Nice : Puel lance les barrages et envoie un message fort aux Verts
[12:00]Stade Rennais Mercato : après Thomasson, un autre titulaire du RC Lens prêt à rejoindre Haise ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : ambiance de folie pour la parade des Sang et Or ! (vidéos)

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 16:53
💬 Commenter
La joie des supporters lensois

Après leur victoire face à l’OGC Nice (3-1) en finale de la Coupe de France, les joueurs du RC Lens paradent actuellement dans les rues de Lens.

Au terme d’une belle finale remportée face à l’OGC Nice (3-1), le RC Lens a enfin décroché la première Coupe de France de son histoire. Après avoir célébré ce sacre cette nuit à Bollaert avec leurs supporters, Pierre Sage et ses hommes ont remis ça ce samedi après-midi avec une parade dans les rues de Lens.

Les Sang et Or profitent de ce titre avec leurs supporters

C’est à bord d’un bus à impériale rutilant que les Lensois défilent devant leurs supporters. La parade a débuté aux alentours de 15h30 avec un cortège de 1,5 kilomètre à parcourir avant une arrivée place de l’Hôtel de Ville, où des milliers de supporters du Racing attendent les héros lensois et le trophée de la Coupe de France. Tout au long du parcours, les chants, fumigènes et drapeaux sang et or accompagnent les joueurs, dans une ambiance totalement folle. Voici quelques vidéos de cette parade.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot