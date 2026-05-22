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RC Lens Mercato : les supporters ont déjà trouvé la future destination d’elle Wahi 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 19:00
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Elye Wahi (OGC Nice)

Évoqué pour un improbable retour au RC Lens, Elye Wahi (OGC Nice, 23 ans) est déjà pris en grippe par les supporters des Sang et Or.

Le simple scénario d’un retour d’Elye Wahi au RC Lens suffit déjà à déclencher une énorme vague de réactions chez les supporters artésiens. Évoqué ces derniers jours parmi les rumeurs mercato, l’attaquant actuellement à l’OGC Nice ne semble clairement plus faire l’unanimité dans l’Artois. 

Les supporters du RC Lens ne veulent plus de Wahi 

Un récent sondage publié par But! confirme même une tendance très forte : une majorité de supporters ne veut pas revoir l’ancien Lensois sous les couleurs sang et or. Le résultat est particulièrement édifiant. À la question « Seriez-vous fan d’un retour d’Elye Wahi au RC Lens ? », les réponses ont été très tranchées. 46,2 % des votants ont carrément répondu : « Qu’il reste à Nice. » Un chiffre énorme qui traduit un vrai rejet d’une partie du public lensois.

Pire encore pour l’attaquant de l’OGC Nice, seuls 7,7 % des supporters interrogés estiment qu’il serait « un top joueur » capable d’apporter une vraie plus-value au RC Lens. 30,8 % considèrent même qu’il « n’a pas le niveau Ligue des Champions », tandis que 15,4 % se montrent plus nuancés en reconnaissant qu’il pourrait malgré tout « faire du bien » à l’effectif de Pierre Sage.

« Qu’il reste à Nice ! »

Ce sondage illustre surtout le souvenir mitigé laissé par Wahi dans l’esprit de nombreux supporters du RC Lens. Arrivé avec énormément d’attentes et un statut de gros investissement, l’attaquant n’a jamais totalement réussi à convaincre dans le Nord avant son départ. Malgré certaines fulgurances, son irrégularité et son manque d’impact dans les grands rendez-vous ont laissé une impression inachevée.

Aujourd’hui, alors que le RC Lens prépare une nouvelle saison ambitieuse, une partie du public semble vouloir tourner définitivement la page. Et cette tendance pourrait peser lourd si jamais le club envisageait réellement un retour du joueur dans les prochains mois.

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