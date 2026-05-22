À LA UNE DU 22 MAI 2026
[05:00]RC Lens : l’avenir de Pierre Sage fait débat, les supporters répondent cash
[00:00]OGC Nice – RC Lens : Madame Clauss vit sa meilleure vie avant la finale
[23:30]PSG Mercato : Mourinho tente déjà un coup au PSG avant même son arrivée au Real Madrid ! 
[23:00]OM Mercato : le futur successeur de Balerdi bientôt en couveuse à Marseille ?
[22:30]Coupe de France : l’IA annonce son verdict entre le RC Lens et l’OGC Nice, énorme surprise en vue ?
[22:00]PSG Mercato : après Bouaddi, le LOSC joue encore un sale tour à Luis Campos
[21:30]ASSE – OGC Nice : gros malaise chez les supporters stéphanois avant les barrages !
[21:00]OM Mercato : Lorenzi prépare déjà un sale coup à l’OL !
[20:30]Stade Rennais Mercato : Haise privé de son chouchou absolu au RC Lens ?
[20:00]OM Mercato : Kondogbia aurait trouvé preneur, pactole en vue ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : l’avenir de Pierre Sage fait débat, les supporters répondent cash

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 05:00
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)

Si certains observateurs voient Pierre Sage quitter le RC Lens cet été, les supporters ont tranché l’avenir du coach des Sang et Or.

Depuis plusieurs jours, quelques interrogations circulent autour de l’avenir de Pierre Sage au RC Lens. Et ce, malgré sa première saison hors-norme sur le banc des Sang et Or et malgré ses déclarations rassurantes dans L’Équipe.

Les supporters adoubent Pierre Sage

Son travail est apprécié et son profil continue de séduire dans le paysage du football français, ce qui alimente forcément certaines spéculations à l’approche du mercato estival. Mais du côté des supporters sang et or, la tendance est nette. Dans un sondage publié par But! Lens demandant : « Craignez-vous un départ de Pierre Sage cet été ? », les résultats montrent une vraie confiance autour du coach du RC Lens. 77,8 % des votants ont répondu NON, contre seulement 22,2 % de OUI.

Un avenir doré au RC Lens ?

Un premier verdict sans appel qui traduit la sérénité actuelle autour du technicien. Arrivé avec la lourde tâche de maintenir le RC Lens compétitif malgré plusieurs changements importants, Pierre Sage semble avoir convaincu une grande partie du public artésien grâce à son travail et à sa gestion du groupe. Cette confiance populaire pourrait aussi peser dans les prochaines semaines alors que Lens prépare déjà son mercato d’été. Le club veut conserver une certaine stabilité sportive afin de continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Même si le football peut toujours réserver des surprises, le message envoyé par les supporters lensois est très fort : pour eux, Pierre Sage doit rester l’homme fort du projet sang et or.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot