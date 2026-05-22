Si certains observateurs voient Pierre Sage quitter le RC Lens cet été, les supporters ont tranché l’avenir du coach des Sang et Or.

Depuis plusieurs jours, quelques interrogations circulent autour de l’avenir de Pierre Sage au RC Lens. Et ce, malgré sa première saison hors-norme sur le banc des Sang et Or et malgré ses déclarations rassurantes dans L’Équipe.

Les supporters adoubent Pierre Sage

Son travail est apprécié et son profil continue de séduire dans le paysage du football français, ce qui alimente forcément certaines spéculations à l’approche du mercato estival. Mais du côté des supporters sang et or, la tendance est nette. Dans un sondage publié par But! Lens demandant : « Craignez-vous un départ de Pierre Sage cet été ? », les résultats montrent une vraie confiance autour du coach du RC Lens. 77,8 % des votants ont répondu NON, contre seulement 22,2 % de OUI.

Un avenir doré au RC Lens ?

Un premier verdict sans appel qui traduit la sérénité actuelle autour du technicien. Arrivé avec la lourde tâche de maintenir le RC Lens compétitif malgré plusieurs changements importants, Pierre Sage semble avoir convaincu une grande partie du public artésien grâce à son travail et à sa gestion du groupe. Cette confiance populaire pourrait aussi peser dans les prochaines semaines alors que Lens prépare déjà son mercato d’été. Le club veut conserver une certaine stabilité sportive afin de continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Même si le football peut toujours réserver des surprises, le message envoyé par les supporters lensois est très fort : pour eux, Pierre Sage doit rester l’homme fort du projet sang et or.