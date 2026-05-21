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FRANCE

PSG Mercato : Mourinho tente déjà un coup au PSG avant même son arrivée au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 23:30
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José Mourinho
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Cité comme favori pour être le futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho lorgne déjà le PSG en vue du mercato estival.

José Mourinho n’est pas encore installé sur le banc du Real Madrid que le technicien portugais commencerait déjà à préparer son futur mercato. Et selon plusieurs indiscrétions, le Special One aurait déjà coché un joueur du PSG

Mourinho apprécie Zabarnyi 

D’après les révélations d’Achille Ash, José Mourinho aurait transmis plusieurs souhaits à la direction madrilène dans l’hypothèse de son arrivée au Real Madrid. Une liste où apparaît notamment un nom inattendu : Illya Zabarnyi. L’international ukrainien plaît énormément au technicien portugais, qui verrait en lui un profil idéal pour renforcer sa future défense madrilène. Mais le PSG aurait immédiatement fermé la porte. Toujours selon la même source, le PSG ne serait actuellement « ouvert à aucune négociation » concernant Zabarnyi.

Le PSG ferme la porte à double tour 

Un énorme stop envoyé à Mourinho avant même le début officiel du mercato. Il faut dire que Paris considère le défenseur ukrainien comme un élément stratégique pour l’avenir malgré sa première saison mitigée dans la capitale. Du côté du Real Madrid, cette situation montre déjà que Mourinho pourrait rapidement se heurter à plusieurs dossiers compliqués s’il prend réellement les commandes du club espagnol cet été. Le PSG, lui, semble déterminé à protéger ses actifs majeurs malgré les approches venues des plus grands clubs européens.

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