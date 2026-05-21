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FRANCE

PSG : pluie de mauvaises nouvelles pour Luis Enrique avant la finale contre Arsenal 

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 19:30
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Luis Enrique (PSG)

Si Luis Enrique a prévu un programme millimétré avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, son effectif grince des dents.

À quelques jours de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le PSG voit les alertes physiques se multiplier. Et malgré le calme affiché par Luis Enrique, plusieurs signaux commencent à inquiéter.

Les cadres du PSG tirent la langue 

Le technicien espagnol a pourtant tout planifié dans les moindres détails avant le rendez-vous du 30 mai à Budapest. Depuis plusieurs jours, le staff du PSG alterne récupération, charges physiques intensives et longues séances tactiques à huis clos afin de préparer au mieux l’affrontement contre Arsenal. Mais sur le terrain d’entraînement, les absences et les aménagements commencent à s’accumuler. Selon L’Équipe, plusieurs cadres du PSG ont vu leur programme allégé ce mercredi lors d’une séance axée sur la circulation et la conservation du ballon.

Le cas le plus surveillé reste évidemment celui d’Ousmane Dembélé. Touché au mollet face au Paris FC, l’ailier français — désormais présenté par certains comme un sérieux candidat au Ballon d’Or — est resté aux soins comme prévu et n’a pas participé à la séance collective. Une situation forcément suivie de très près à Paris tant Dembélé est devenu essentiel dans le système de Luis Enrique cette saison. Mais il n’est pas le seul concerné. 

Aucune inquiétude officielle, vraiment ?

Toujours selon L’Équipe, Willian Pacho et Nuno Mendes se sont limités à l’échauffement avant de quitter la séance collective. De leur côté, Marquinhos et Joao Neves ont été dispensés de la mini-opposition finale en 7 contre 7. Enfin, Achraf Hakimi ainsi que Quentin Ndjantou ont travaillé individuellement à l’écart du groupe. Une accumulation de précautions qui commence forcément à susciter des interrogations à moins de dix jours de la finale. Faut-il réellement s’inquiéter ? Pour l’instant, le PSG tente de rester très rassurant en interne. 

Beaucoup de ces aménagements seraient avant tout préventifs afin de gérer les organismes après une saison extrêmement intense et éviter toute rechute avant le plus grand rendez-vous européen du club. Luis Enrique veut arriver à Budapest avec un effectif frais physiquement et parfaitement calibré tactiquement face à une équipe d’Arsenal réputée pour son énorme intensité. Mais malgré ce discours maîtrisé, voir autant de joueurs concernés par des programmes spécifiques à ce moment de la saison n’est jamais totalement anodin.

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