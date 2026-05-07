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FRANCE

Le PSG s’offre un énorme pied de nez à l’OM et à Mbappé

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 08:40
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La joie des Parisiens

La qualification du PSG pour sa deuxième finale de C1 consécutive est historique.

En tenant tête au Bayern Munich au match retour (1-1) après son succès spectaculaire à l’aller (5-4), le Paris Saint-Germain a éliminé ce mercredi soir les Bavarois en demi-finale et s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive.

Le PSG dépasse l’OM et écrit l’histoire sans Mbappé

Grâce à cette qualification, le club parisien compte désormais plus de finales européennes disputées que son ennemi juré, l’Olympique de Marseille : six contre cinq. Pour rappel, le PSG a remporté trois de ses cinq précédentes finales européennes : la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1995-1996 face au Rapid Vienne, la Ligue des Champions 2024-2025 contre l’Inter Milan ainsi que la Supercoupe d’Europe 2025 face à Tottenham.

Le Paris Saint-Germain prend également une forme de revanche sur Kylian Mbappé. En sept saisons avec l’attaquant français, le club de la capitale n’avait disputé qu’une seule finale européenne, alors qu’en seulement deux ans depuis son départ, les Parisiens en comptent déjà deux.

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