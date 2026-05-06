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Bayern – PSG : les compos sont tombées ! 

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 19:35
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Le PSG en joie

Les équipes de départ de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG sont connues (21h).

Achraf Hakimi suspendu, Luis Enrique a décidé de décaler Warren Zaïre-Emery en latéral droit. Une place au milieu récupérée par l’habituel titulaire du poste la saison passée, Fabian Ruiz. En attaque, c’est Désiré Doué qui va débuter, Bradley Barcola étant sur le banc en début de rencontre.

La compo du Bayern :

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer -Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Díaz – Kane.

La compo du PSG : 

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué , Dembélé, Kvaratskhelia.

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