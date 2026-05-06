Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le FC Barcelone, qui a encaissé plus de 300 millions d’euros de bénéfice au fil de la saison, peut envisager un mercato estival avec sérénité.

Le FC Barcelone commence déjà à avancer ses pions sur le mercato estival. Dans une situation financière beaucoup plus stable qu’auparavant, le club catalan peut désormais aborder l’été avec davantage de sérénité.

Fati transféré à l’AS Monaco, c’est imminent !

Avec plus de 300 millions d’euros de bénéfices accumulés au fil de la saison selon plusieurs estimations, le Barça retrouve progressivement une marge de manœuvre importante sur le marché des transferts. Et un premier dossier majeur serait déjà sur le point d’être bouclé.

Selon Fabrizio Romano, l’AS Monaco aurait décidé de lever l’option d’achat d’Ansu Fati afin de conserver définitivement l’attaquant espagnol. Le montant de l’opération serait estimé à 11 millions d’euros. L’accord entrerait désormais dans sa phase finale, avec les derniers détails contractuels encore à régler directement avec le joueur avant officialisation complète.

Le FC Barcelone garde un pourcentage à la revente

Dans cette opération, le FC Barcelone aurait également négocié un pourcentage sur une future revente du joueur, preuve que le club catalan continue de croire au potentiel de son ancien grand espoir malgré son départ. Longtemps considéré comme l’un des futurs visages du Barça après les débuts exceptionnels de sa carrière, Ansu Fati n’a jamais réellement retrouvé sa trajectoire initiale en raison de blessures à répétition et d’une concurrence devenue énorme en Catalogne.

Son passage à Monaco semble toutefois avoir convaincu les dirigeants monégasques de miser durablement sur lui. Une décision qui permet aussi au FC Barcelone d’alléger sa masse salariale tout en récupérant une indemnité intéressante. Ce premier mouvement pourrait rapidement ouvrir la voie à d’autres opérations du côté catalan, alors que le club prépare un été important pour renforcer plusieurs secteurs de son effectif.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)