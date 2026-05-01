PSG, FC Barcelone Mercato : nouveau coup de massue dans le dossier Julian Alvarez

C’est une information qui pourrait rebattre les cartes d’un des dossiers le plus chaud du mercato estival. Alors que le PSG, le FC Barcelone ou encore Arsenal surveillent de près le dossier, l’Atlético de Madrid accélère en coulisses pour verrouiller l’avenir de Julián Álvarez.

L’Atlético Madrid passe à l’offensive

Selon le journaliste Matteo Moretto, le club madrilène prépare une prolongation de contrat majeure pour son attaquant argentin. L’objectif est clair : couper court aux convoitises des plus grands clubs européens et faire d’Álvarez le visage du projet à long terme.

Déjà lié jusqu’en 2030, le champion du monde pourrait voir son bail prolongé avec une revalorisation salariale significative, preuve de son importance stratégique au sein de l’effectif dirigé par Diego Simeone.

En interne, l’Atlético considère l’ancien joueur de Manchester City comme une pièce centrale de son projet sportif, au point de vouloir en faire l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire.

Le Barça et le PSG à l’affût

Cette volonté de prolongation intervient dans un contexte de forte pression. Le FC Barcelone, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, a clairement identifié Álvarez comme une priorité offensive.

Mais le dossier s’annonce extrêmement complexe. En effet, il faudrait autour de 100 à 110 M€ pour envisager une négociation, tandis que sa clause libératoire serait encore bien supérieure.

Le PSG suit également la situation de près, dans l’optique de renforcer son attaque avec un profil polyvalent et expérimenté au plus haut niveau.

Un joueur heureux à Madrid

Malgré ces sollicitations, tous les signaux sont au vert du côté du joueur. Installé en Espagne avec sa famille, Julián Álvarez se sent pleinement épanoui à Madrid et n’a jamais manifesté de volonté de départ.

Sur le terrain, ses performances confirment son statut : buteur régulier, décisif en Ligue des champions et déjà leader offensif de son équipe avec 20 buts en 48 matchs.

Vers un feuilleton clos ?

Si rien n’est encore signé, la tendance est claire : l’Atlético Madrid veut aller vite pour sécuriser définitivement son joyau.

Un message fort envoyé au marché… et un véritable coup de froid pour le FC Barcelone et le PSG, qui pourraient devoir se tourner vers d’autres pistes dès cet été.