FC Barcelone Mercato : énorme bombe pour l’arrivée de Julián Alvarez, c’est fini pour le PSG

Une énorme bombe a été lancée par un journaliste concernant le dossier Julián Álvarez au FC Barcelone, et cela l’éloigne encore plus du PSG.

Le feuilleton Julián Álvarez continue d’agiter le mercato européen. Alors que le FC Barcelone en a fait sa priorité offensive pour l’après-Lewandowski, de nouveaux éléments venus d’Argentine et du Mexique relancent totalement le dossier… et placent le PSG en position défavorable dans la course.

Selon des informations relayées par TNT Sports México, le cercle proche de l’attaquant de l’Atlético de Madrid commence à s’installer progressivement en Espagne, et plus précisément à Barcelone. Les frères du champion du monde seraient actuellement en repérage pour trouver un logement dans la capitale catalane, un détail loin d’être anodin dans un dossier aussi sensible.

Le Barça pousse pour un successeur à Lewandowski

Au FC Barcelone, le profil de Julián Álvarez fait l’unanimité en interne. Le club catalan cherche activement un attaquant capable de prendre la succession de Robert Lewandowski à moyen terme.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le joueur de l’Atlético est considéré comme une priorité absolue du projet offensif de Hansi Flick, grâce à sa polyvalence, son pressing et sa capacité à jouer dans plusieurs systèmes.

Cependant, le dossier reste extrêmement complexe, étant donné qu’Álvarez a un contrat longue durée avec l’Atlético (jusqu’en 2030), et que son prix estimé supérieur à 100 millions d’euros. Il y a aussi la position ferme de Madrid, qui ne veut pas renforcer un concurrent direct en Liga.

L’Atlético bloque… mais le joueur pourrait faire la différence

L’Atlético de Madrid a déjà envoyé plusieurs signaux très clairs : le club considère Álvarez comme un joueur clé et n’a aucune intention de le vendre facilement.

Mais un élément change tout : la volonté du joueur. Dans ce type de dossier, la position du joueur peut devenir décisive si elle est clairement exprimée.

Le PSG distancé dans la course ?

Longtemps cité comme un concurrent sérieux, le PSG semble désormais en retrait. Plusieurs sources indiquent que le projet sportif du Barça aurait la préférence du joueur, notamment en raison : du style de jeu plus compatible avec ses qualités, du rôle central proposé et de l’attractivité du projet autour de la nouvelle génération catalane.

Malgré ces signaux encourageants pour le Barça, rien n’est encore fait. L’opération dépendra de beaucoup de facteurs, mais une chose est sûre : le dossier Julián Álvarez est en train de basculer dans une nouvelle dimension… et le Barça semble plus que jamais en pole position.