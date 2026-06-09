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Real Madrid Mercato : Pérez lâche 150 M€ pour ce Galactique, le PSG et le FC Barcelone enragent ! 

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 15:00
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Florentino Pérez (Real Madrid)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

La star pour laquelle a promis de payer Florentino Pérez au Real Madrid serait enfin connue. Le PSG et le FC Barcelone font la grimace.

Le mercato européen pourrait encore connaître un gros coup de théâtre. Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez préparerait une offensive XXL pour renforcer son secteur offensif, avec un nom qui fait déjà beaucoup réagir en Espagne… et bien au-delà.

Alvarez serait bien l’élu du Real Madrid ! 

Selon Sky Sport et l’émission El Larguero, la priorité du Real Madrid serait désormais Julián Álvarez. Le club madrilène envisagerait même une opération pouvant atteindre les 150 millions d’euros pour tenter de s’attacher ses services. 

Toujours selon ces informations, le Real Madrid aurait déjà effectué plusieurs consultations internes afin d’évaluer la faisabilité du dossier. Pour l’instant, aucune négociation officielle n’aurait été ouverte, mais le simple intérêt du club merengue suffit à agiter le marché. Le profil de l’attaquant argentin plaît énormément à la direction madrilène, qui cherche à anticiper l’avenir offensif de son effectif. Polyvalent, travailleur et décisif, Álvarez est considéré comme un joueur capable de s’intégrer rapidement dans un collectif de très haut niveau.

L’Argentin ne veut négocier qu’avec le FC Barcelone ! 

Cependant, ce dossier est loin d’être simple. Le joueur disposerait d’une clause estimée à 500 millions d’euros, rendant toute négociation particulièrement complexe. Et surtout, ses intentions personnelles pourraient compliquer encore davantage l’opération. En effet, plusieurs sources évoquent un joueur qui privilégierait un futur en Catalogne plutôt qu’à Madrid. Le FC Barcelone serait sa destination préférentielle, tandis que le PSG aurait déjà été écarté dans ses plans.

Dans ce contexte, l’éventuelle offensive madrilène pourrait rapidement se heurter à la volonté du joueur, mais aussi à la concurrence des autres géants européens. Le dossier s’annonce donc particulièrement délicat, malgré la puissance financière du Real. À Madrid, ce type de rumeur n’est jamais anodin. Même sans négociation formelle, le simple fait que le nom de Julián Álvarez circule dans les bureaux de la Casa Blanca suffit à alimenter les spéculations sur la stratégie future de Florentino Pérez.

Reste à savoir si cette piste se transformera en véritable offensive ou si elle restera une simple étude de marché parmi d’autres. Mais une chose est sûre : le dossier Álvarez vient déjà de mettre le feu au mercato européen.

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