RC Lens : Leca fonce sur un milieu à 5 M€ pour remplacer Sangaré !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que Mamadou Sangaré se rapproche de Brentford dans le cadre d’un transfert historique, le RC Lens n’a pas attendu son départ pour préparer sa succession. Selon les informations de Foot Mercato, les Sang et Or ont ciblé Melayro Bogarde, le milieu défensif du LASK Linz.

Sangaré va rapporter un montant record au RC Lens

Comme annoncé sur notre site à partir des informations de Foot Mercato, le RC Lens a trouvé un accord avec Brentford pour le transfert de Mamadou Sangaré. Le montant de l’opération atteindrait 48 millions d’euros.

Si le transfert se confirme à cette somme, l’international malien deviendra la plus grosse vente de l’histoire du Racing. Il devancera Loïs Openda, cédé au RB Leipzig contre environ 40 millions d’euros durant l’été 2023.

Sauf une éventuelle surenchère de Crystal Palace, également intéressé par son profil, Sangaré devrait prendre la direction de Brentford dans les prochaines heures. Les dirigeants lensois s’attendaient à être sollicités pour leur milieu de terrain après sa brillante saison en Ligue 1.

Melayro Bogarde ciblé pour prendre sa succession

Jean-Louis Leca avait donc tout intérêt à anticiper cette vente majeure. Le directeur sportif lensois aurait déjà identifié le joueur susceptible de prendre la succession de Sangaré au milieu de terrain.

Selon nos informations, le RC Lens est très intéressé par Melayro Bogarde. Âgé de 24 ans, le Néerlandais évolue actuellement en Autriche sous les couleurs du LASK Linz, avec lequel il est engagé jusqu’en juin 2028.

Formé à Hoffenheim, Bogarde n’était pas parvenu à s’imposer durablement au sein du club allemand. Son arrivée en Autriche lui a permis de franchir un cap et de prendre une nouvelle dimension.

Un véritable numéro 6 à fort potentiel

Devenu un titulaire incontournable lors de sa deuxième saison au LASK, Melayro Bogarde présente un profil particulièrement intéressant pour le Racing. Principalement utilisé comme milieu défensif, il peut sécuriser sa défense grâce à son activité, son impact et sa capacité à protéger l’axe.

Le joueur possède encore une marge de progression dans l’utilisation du ballon et sa faculté à se projeter vers l’avant. Ses statistiques en Autriche seraient néanmoins déjà assez proches de celles affichées par Mamadou Sangaré avec le RC Lens lors du dernier exercice.

Son recrutement ne permettra pas de remplacer immédiatement toutes les qualités du Malien, mais il offrirait au staff lensois un véritable numéro 6 capable de progresser rapidement.

Un transfert à 5 M€ dans les cordes du Racing

Valorisé à 4 millions d’euros par Transfermarkt, Melayro Bogarde pourrait être recruté contre environ 5 millions d’euros. Un montant largement accessible pour le RC Lens, surtout après la vente record attendue de Mamadou Sangaré.

Les Sang et Or resteraient ainsi fidèles à leur stratégie : vendre très cher leurs joueurs les plus performants avant de dénicher des profils moins exposés et dotés d’un potentiel important.

Après avoir déjà attiré Thorgan Hazard, Michaël Cuisance, Michal Skoras et Maick Nawrocki, le RC Lens pourrait donc poursuivre son recrutement avec une nouvelle trouvaille. Jean-Louis Leca semble en tout cas avoir déjà une idée très précise pour faire oublier Mamadou Sangaré.