Pour ses débuts à la Como Cup, le RC Lens n’a fait qu’une bouchée de Crystal Palace (3-0) en seulement 45 minutes. Les enseignements.

Le RC Lens n’a pas manqué ses débuts à la Como Cup. Opposés au Crystal Palace de Pierre Sage dans un format de 45 minutes, les Sang et Or ont livré une démonstration en s’imposant largement (3-0). Une prestation collective très aboutie qui confirme la montée en puissance des hommes de Dino Toppmöller.

Odsonne Edouard est déjà clinique

L’attaquant du RC Lens a été le grand bonhomme de cette rencontre. Très juste dans ses déplacements, Odsonne Edouard a inscrit un doublé avec deux réalisations de pur avant-centre. Il ouvre le score dès la 4e minute en reprenant un centre en retrait parfait de Florian Thauvin, avant de s’offrir un second but spectaculaire grâce à une reprise acrobatique sur un centre précis d’Abdulhamid (20e). L’ancien buteur du Celtic a également participé au jeu en remise, notamment avec un superbe talonnade pour Sima. De quoi confirmer son excellente montée en puissance.

Le collectif du RC Lens impressionne déjà

Au-delà du score, c’est la maîtrise collective qui saute aux yeux (66% de possession). Alignés dans un 3-4-3 proche de ce qui pourrait ressembler à l’équipe type, les Sang et Or ont dominé les débats grâce à un pressing efficace, des projections rapides et des pistons omniprésents. À gauche, Sima et Cuisance ont constamment créé le danger, tandis qu’Hazard a parfaitement rythmé le jeu. Au milieu, Bulatovic a confirmé tout son potentiel en inscrivant un superbe troisième but d’une frappe surpuissante après un corner repoussé (23e). Défensivement, Ganiou s’est également distingué avec plusieurs interventions décisives devant Eddie Nketiah.

Le capitaine Thauvin a montré la voie

Une nouvelle fois capitaine, Florian Thauvin a parfaitement assumé son rôle de leader. Très disponible entre les lignes, il a délivré une passe décisive sur le premier but d’Edouard avant de se montrer dangereux sur plusieurs situations offensives. Son activité permanente et son implication dans le pressing ont donné le ton à toute l’équipe. Brassard de capitaine au bras, l’ancien champion du monde confirme qu’il est en train de devenir le véritable patron sportif de ce RC Lens version Dino Toppmöller.

En seulement 45 minutes, les Sang et Or ont en tout cas envoyé un message fort. Face à un adversaire de Premier League dirigé par Pierre Sage, le RC Lens a affiché une intensité, une cohérence collective et une efficacité offensive très prometteuses avant de rejouer contre Famalicao (22h).