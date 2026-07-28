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RC Lens Mercato : un indésirable de Toppmöller relancé par Lorenzi à l’OM ?

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 16:20
Hervé Koffi (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de se renforcer au mercato estival, l’OM aurait relancé une piste inattendue du côté du RC Lens. 

Le poste de gardien pourrait animer la fin du mercato marseillais. Si l’international argentin Gerónimo Rulli venait à quitter l’OM, la direction olympienne aurait commencé à étudier plusieurs profils, dont celui d’Hervé Koffi.

Koffi relancé par l’OM ?

Selon LePetitOM, l’international argentin ne retrouvera l’entraînement que le 12 août et disposerait de plusieurs sollicitations. À un an de la fin de son contrat et avec un salaire supérieur à 300 000 euros mensuels, l’OM ne s’opposerait pas à son départ.

Toujours selon cette même source, Robin De Lange susciterait lui aussi des convoitises, poussant les dirigeants marseillais à prendre des renseignements sur plusieurs gardiens, parmi lesquels Hervé Koffi. Du côté du RC Lens, le portier burkinabè ne semble plus entrer dans les plans de Dino Toppmöller et un départ reste envisagé durant ce mercato estival.

Une piste encore loin d’être confirmée

Il y a un peu plus d’un mois, une première rumeur envoyait déjà Hervé Koffi à Marseille. À l’époque, elle n’était pas fondée. Cette fois, l’hypothèse d’une prise de renseignements revient avec insistance. En revanche, à ce stade, But Football Club n’est pas en mesure de confirmer un intérêt concret de l’OM ni l’existence de négociations entre les deux clubs.

Le dossier reste donc à surveiller, d’autant que l’avenir de Gerónimo Rulli pourrait conditionner une bonne partie des mouvements marseillais au poste de gardien d’ici la fin du mercato.

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