OM Mercato : coup dur pour Todibo et Diatta !

Les pistes menant à Jean-Clair Todibo et Krépin Diatta se compliqueraient sérieusement pour l’OM.

Pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio cet été, les noms de Jean-Clair Todibo et Krépin Diatta sont évoqués du côté de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Le premier est en instance de départ du côté de West Ham après la relégation des Hammers en Championship, tandis que le second est libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Monaco. Mais selon le compte X Le Petit OM, ces deux pistes semblent trop coûteuses pour le club phocéen, en cure d’austérité depuis le début de l’été.

Todibo et Diatta, trop chers pour l’OM ?

« Oui, l’OM le suit, mais c’est hors grille salaire donc, pour le moment, ce n’est pas possible. Ça passe forcément par un départ en défense centrale, voir deux », a expliqué le suiveur de l’OM au sujet de la piste Jean-Clair Todibo. Un ou plusieurs départs dans ce secteur seraient donc indispensables avant que les dirigeants marseillais puissent réellement envisager de passer à l’offensive pour l’international français.

Concernant Krépin Diatta, ses exigences salariales, ainsi que la prime à la signature qu’il réclamerait, seraient jugées trop élevées par les dirigeants olympiens. Là aussi, le dossier apparaît donc très compliqué en l’état, même si l’ancien Monégasque reste un profil apprécié en interne. Sauf effort financier de sa part, l’OM ne devrait pas être en mesure d’aller plus loin dans les négociations.