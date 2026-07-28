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FRANCE

Équipe de France : c’est enfin officiel pour Zidane !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 11:01
Zinédine Zidane

La FFF a officialisé ce mardi l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane va succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France. La Fédération française de football (FFF), par la voix de son président, Philippe Diallo, a officialisé ce mardi l’arrivée du champion du monde 1998 sur le banc des Bleus.

« J’ai à la fois le privilège, le grand honneur et l’émotion de vous dire que Zinédine Zidane sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France pour les quatre années qui viennent. Ce contrat prendra effet au 1er août prochain. En accord avec le sélectionneur, il présentera l’ensemble de son staff début septembre », a annoncé Philippe Diallo en conférence de presse.

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