ASSE Mercato : Kilmer Sports n’en finit plus de renforcer la réserve !

Le mercato de l’AS Saint-Étienne ne se limite pas aux recrues destinées à l’équipe première. Depuis son arrivée à la tête du club, Kilmer Sports poursuit méthodiquement son projet de développement en misant sur de jeunes talents à fort potentiel. Une stratégie qui s’est encore accélérée ces derniers mois avec plusieurs recrutements ciblés pour la réserve, confirmant la volonté des dirigeants stéphanois de bâtir un véritable vivier de joueurs capables d’intégrer, à terme, le groupe professionnel.

L’été 2025 avait déjà donné le ton avec l’arrivée de Lassana Traoré (18 ans, Diambars FC), prometteur latéral gauche sénégalais, et de Strahinja Stojkovic (18 ans, Étoile Rouge de Belgrade), international serbe U19. Dans la foulée, les Verts avaient attiré Joshua Duffus (19 ans, Brighton & Hove Albion) ainsi que Modibo Sissoko (19 ans, Guidars FC), milieu malien.

8 recrues de post-formation en un an

Lors du mercato hivernal 2026, les dirigeants stéphanois ont poursuivi leur politique en recrutant Marten-Chris Paalberg (17 ans, JK Vaprus Pärnu), jeune international estonien considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays et Adam Baallal (19 ans, FUS Rabat), milieu offensif marocain.

L’été 2026 s’inscrit dans la même logique avec les signatures récentes de Lucas Reynaud (17 ans, Brest), l’un des attaquants les plus prolifiques de sa génération en U17 Nationaux, et du défenseur central belge Jediaël Mbambi (17 ans, Royal Antwerp).

5 jeunes en stage avec le groupe de Cathro

Au total, huit recrues de post-formation ont donc rejoint l’ASSE en un an. Pour l’heure, le bilan sportif reste mitigé. Si Kilmer Sports poursuit avec conviction cette stratégie de post-formation, celle-ci n’a pas encore produit les résultats espérés. Les blessures ont considérablement freiné Lassana Traoré et Marten-Chris Paalberg. Strahinja Stojkovic, Adam Baallal, Modibo Sissoko, Lucas Reynaud et Jediaël Mbambi poursuivent leur progression entre la réserve, qui s’est péniblement maintenue en National 3 la saison passée, et les entraînements du groupe professionnel. Seul Joshua Duffus est parvenu, jusqu’à présent, à réellement montrer ses qualités avec l’équipe première, où ses apparitions ont laissé entrevoir un potentiel intéressant.

À travers cette politique, Kilmer Sports s’éloigne progressivement du modèle consistant à recruter uniquement des joueurs confirmés. L’objectif est désormais de détecter très tôt des profils prometteurs, de les faire grandir à l’ASSE avant, pourquoi pas, de les voir s’imposer en équipe première ou générer d’importantes plus-values lors de futurs transferts. Les prochaines saisons permettront de mesurer si cette stratégie, encore balbutiante dans ses résultats, est capable de porter durablement ses fruits. La présence de Stojkovic, Baallal, Reynaud, Mbambi et Sissoko en ce moment lors du stage de Divonne-les Bains montre que Ian Cathro et son staff souhaitent observer de près les meilleurs éléments de la post-formation.

Un attaquant et un gardien encore attendus

Selon Peuple Vert, Lamine Sonko, un attaquant de 22 ans qui évoluait la saison passée à Jura Sud, devrait également débarquer à l’ASSE. Tout comme le gardien Lucas Lavallée (23 ans, Châteauroux), qui devrait devenir le troisième gardien des Verts pour pallier la blessure de Matéo Houngbo Civier.