En observant les joueurs non retenus à Glasgow et les dernières recrues de l’ASSE, on remarque que l’aspect physique est devenu la nouvelle priorité des Verts.

L’arrivée d’Ian Cathro à l’ASSE semble déjà avoir fait évoluer les critères du mercato. Une nouvelle priorité se dessine en effet assez clairement dans le projet stéphanois : recruter des joueurs capables d’enchaîner les efforts à haute intensité.

Le physique, nouveau critère majeur de l’ASSE

En observant les joueurs absents du déplacement à Glasgow et les profils des dernières recrues estivales, on a noté qu’un contraste apparaissait : l’ASSE semble désormais privilégier des éléments dotés de meilleures références athlétiques. Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic n’ont pas été retenus pour le voyage en Écosse. Au-delà des choix sportifs propres à chaque situation, leurs profils présentent un point commun : des données physiques moins élevées sur certains indicateurs liés à la course et à la répétition des efforts. Un élément qui pourrait compter dans les décisions prises par Ian Cathro.

Cathro veut une équipe capable de presser

Le technicien écossais souhaite installer un style basé sur la possession, mais aussi sur un pressing agressif et constant. Pour tenir cette philosophie sur la durée d’une rencontre et d’une saison, l’ASSE doit disposer de joueurs capables de multiplier les courses, les accélérations et les efforts défensifs. Les dernières recrues stéphanoises semblent d’ailleurs répondre davantage à cette logique. Le club recherche des profils plus athlétiques, capables d’apporter de l’intensité dans un championnat de Ligue 2 où les duels et le rythme peuvent faire la différence.

Un changement de cap pour le mercato de l’ASSE ?

Ces observations pourraient influencer la suite du marché des transferts. Après avoir misé sur des joueurs prometteurs venus de l’étranger, l’ASSE pourrait continuer à cibler des profils avec un gros volume de jeu et une capacité physique supérieure. Pour Ian Cathro, l’objectif est clair : construire une équipe capable d’imposer son rythme. Et cela passe visiblement par une nouvelle exigence au mercato, celle de trouver des joueurs capables de tenir la cadence imposée par son projet.