Sur le départ du PSG cet été, Bradley Barcola (23 ans) suscite l’intérêt de Liverpool au mercato.

Le dossier Bradley Barcola est en train de prendre une nouvelle dimension. Sur le départ du PSG cet été, l’international français attire toujours Liverpool, qui aurait décidé de passer à l’offensive avec une proposition spectaculaire.

105 M€ hors bonus pour Barcola ?

Alors que le PSG avait jusqu’ici repoussé les discussions autour de son ailier de 23 ans, les Reds auraient transmis une offre susceptible de faire réfléchir les dirigeants parisiens. Selon Achille Ash, Liverpool aurait proposé un montant de 105 millions d’euros fixes, accompagné de 15 millions d’euros de bonus potentiels. « Liverpool vient d’effectuer une offre d’un montant de 105M€ + 15M€ de bonus pour l’international français Bradley Barcola du PSG. L’offre est en cours d’étude par la direction parisienne », a indiqué le journaliste sur X.

Une offre qui se rapproche des exigences du PSG

Toujours selon cette source, cette offensive anglaise pourrait accélérer le départ de l’ancien Lyonnais : « Le départ de l’international français se précise de plus en plus. L’offre se rapproche de ce que demande le club parisien. Négociation en cours… » Après avoir refusé d’avancer sur une prolongation de contrat, Barcola avait ouvert la porte à un départ, avec une préférence annoncée pour Liverpool.

Les Reds avaient déjà manifesté leur intérêt et semblent désormais prêts à investir massivement pour convaincre Paris. Reste désormais à savoir si le PSG acceptera de céder l’un de ses joueurs offensifs majeurs ou s’il tentera d’obtenir encore davantage dans les négociations. Avec une offre pouvant atteindre 120 millions d’euros, le dossier Barcola pourrait rapidement devenir l’un des plus gros transferts de l’été.