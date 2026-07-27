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FRANCE

FC Nantes Mercato : Abline à Monaco, l’opération à 30 M€ se précise !

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 22:07
Matthis Abline sous le maillot du FC Nantes

Le transfert de Matthis Abline du FC Nantes à l’AS Monaco devrait être officialisé pas plus tard que ce mardi.

Le départ de Matthis Abline du FC Nantes est sur le point d’être officialisé. L’attaquant de 22 ans devrait s’engager avec l’AS Monaco dans les prochaines heures, avec une annonce attendue dès ce mardi. Selon Mohamed Toubache-Ter, les derniers détails de l’opération doivent encore être réglés, mais l’accord serait quasiment finalisé.

Une vente importante pour le FC Nantes 

« Les derniers détails vont se régler demain pour Matthis Abline. Kita a eu ce qu’il voulait via un montage attrayant… il aura les 30 millions d’euros », a expliqué le spécialiste des transferts. Après une saison où il a confirmé son potentiel offensif, Matthis Abline quitte donc Nantes contre une indemnité qui pourrait atteindre 30 millions d’euros grâce au montage négocié entre les différentes parties. Pour le FC Nantes, cette opération représente une rentrée financière majeure alors que le club cherche encore à ajuster son effectif pour viser une remontée immédiate en Ligue 1.

L’AS Monaco mise sur le potentiel d’Abline

De son côté, l’AS Monaco continue de miser sur un profil jeune et capable de progresser rapidement. Abline correspond au type de joueur recherché par le club de la Principauté : un attaquant français à fort potentiel, déjà habitué au championnat. Après avoir perdu plusieurs éléments offensifs ces dernières saisons, Monaco s’offre donc un nouveau renfort pour étoffer son secteur offensif. Pour le FC Nantes, ce départ va désormais obliger Michel Der Zakarian et sa direction à accélérer sur le mercato, notamment pour trouver un remplaçant capable de porter l’attaque des Canaris en Ligue 2.

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