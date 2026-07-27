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RC Lens : un invité surprise est parti en stage ! 

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 20:40
Dino Toppmöller, l'entraîneur du RC Lens

Le RC Lens a pris la direction de l’Italie pour son traditionnel stage de pré-saison avec une présence particulièrement remarquée dans le groupe de Dino Toppmöller.

Le RC Lens va participer à la deuxième édition de la Como Cup, organisée par le club italien de Côme. Une compétition qui permettra au Racing de poursuivre sa préparation face à plusieurs adversaires européens.

Deux matches mardi pour le RC Lens 

Placé dans le groupe A, le RC Lens affrontera Famalicão et Crystal Palace, le club entraîné par Pierre Sage. Les deux rencontres se disputeront sous un format particulier de 45 minutes chacune le 28 juillet. Les Lensois débuteront face aux Anglais à 19 heures avant de défier la formation portugaise à 22 heures. En cas d’égalité, une séance de tirs au but départagera les équipes.

Dino Toppmöller voit ce rendez-vous comme une étape importante dans la montée en puissance de son effectif : « On a deux matchs de 45 minutes mardi. Ça veut dire qu’on va mettre deux équipes en place et chaque joueur jouera 45 minutes. Après, pour le match suivant, ça dépendra des résultats. Si on joue vendredi ou samedi, certains joueurs auront davantage de temps de jeu. C’est une opportunité parce qu’on ne peut pas toujours faire le mix. L’équipe a besoin de trouver un bon rythme, parce que le temps passe très vite aussi. Mais je suis content du comportement que j’observe de la part des joueurs. On veut faire un bon stage. »

Gradit présent au stage  

Mais l’information principale concerne Jonathan Gradit. Absent depuis novembre dernier après une fracture du tibia-péroné, le défenseur central du RC Lens fait partie du voyage en Italie. Dino Toppmöller a confirmé la présence de son joueur : « Il va venir avec nous. »

Une bonne nouvelle pour le défenseur de 32 ans, qui poursuit son retour progressif avec le groupe professionnel. Sa présence lors de ce stage témoigne de son importance dans le vestiaire lensois, alors que le nouvel entraîneur continue de poser les bases de son projet. Entre préparation sportive, intégration des recrues et retour attendu de Gradit, le stage italien pourrait déjà donner plusieurs indications sur le visage du RC Lens version Toppmöller.

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