En plein stage à Divonne-les-Bains, les joueurs et le staff de l’ASSE ont appris une nouvelle pour le moins inattendue.

Le stage de préparation de l’ASSE connaît un petit contretemps avant son prochain rendez-vous amical. Alors que les Verts doivent affronter Lausanne Sport dans les prochains jours, l’organisation autour de cette rencontre reste encore particulièrement floue. Le club suisse n’a en effet communiqué aucune information sur ce match face à l’ASSE.

Lausanne snobe déjà l’ASSE !

Tenu en échec (1-1) à domicile avant-hier par le Grasshopper lors de la première journée de Super League suisse, Lausanne Sport n’a pas mentionné la rencontre prévue contre Saint-Étienne dans sa communication officielle. Sur son site internet, le club helvète indique simplement une « semaine de travail avant d’affronter samedi le FC Bâle », sans évoquer le match amical face aux joueurs d’Ian Cathro.

Une situation étonnante alors que cette opposition doit servir de test aux Stéphanois durant leur stage de préparation à Divonne-les-Bains. L’ASSE, de son côté, n’a toujours pas communiqué le lieu ni l’horaire exacts de cette rencontre.

Un adversaire historique pour les Verts

Lausanne Sport reste toutefois un club particulier dans l’histoire récente des Verts. La formation suisse a notamment accueilli plusieurs anciens joueurs de l’ASSE dans ses rangs, comme Moustapha El Haddoui, Pape Thiaw, Loïc Chavériat, David Hellebuyck, Nicolas Marin, Laurent Roussey ou encore Pascal Feindouno.

Pour Ian Cathro et son groupe, ce rendez-vous doit permettre de poursuivre le travail effectué lors du stage, après les premières séances très intenses imposées par le technicien écossais. Mais à quelques jours du coup d’envoi, le flou entourant cette rencontre constitue un petit accroc dans la préparation estivale des Verts.