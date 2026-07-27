Passé dans les rangs du PSG et du LOSC, Lucas Lavallée (Châteauroux, 23 ans) devrait s’engager sous peu en faveur de l’ASSE.

L’ASSE s’apprêterait à accueillir une nouvelle tête dans ses buts. Selon l’insider Abdel Hamed, Lucas Lavallée (23 ans), ancien gardien du PSG et du LOSC, devrait prochainement s’engager avec les Verts en provenance de Châteauroux.

Un parcours déjà riche malgré son jeune âge

Après une saison convaincante comme titulaire en National, le portier a su relancer sa carrière et convaincre les dirigeants stéphanois de miser sur son profil. Une arrivée qui pourrait rapidement redistribuer les cartes derrière Gautier Larsonneur, actuellement numéro un dans le Forez.

Formé en partie au PSG, Lucas Lavallée avait longtemps été considéré comme un gardien à potentiel au sein du club de la capitale. Il a ensuite poursuivi son développement en passant par Dunkerque, puis le LOSC, avant une expérience à Aubagne.

Larsonneur devra garder son statut

Avant de rejoindre Châteauroux en juillet 2025, il faisait partie du groupe U23 du PSG, avec l’objectif de retrouver du temps de jeu et de franchir un nouveau cap. Cette arrivée ne signifie pas forcément un changement immédiat dans la hiérarchie.

Larsonneur reste un cadre du vestiaire stéphanois et un élément majeur du projet de remontée en Ligue 1. Mais avec Lucas Lavallée, l’ASSE récupère un gardien plus jeune, ambitieux et désireux de prouver sa valeur au plus haut niveau. Une concurrence supplémentaire qui pourrait pousser Larsonneur à maintenir un niveau d’exigence maximal sous les ordres d’Ian Cathro.