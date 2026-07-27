En quête de renforts offensifs sur ce mercato estival, l’OM serait attentif à la situation d’El Bilal Touré (Atalanta, 24 ans).

L’OM continue d’explorer le marché. Alors que le club phocéen cherche encore à renforcer son secteur offensif cet été, un nom venu de Serie A serait suivi avec attention.

Un dossier encore au stade des discussions

Selon Tutto Mercato Web, l’OM ferait partie des clubs intéressés par El Bilal Touré, attaquant malien de 24 ans appartenant à l’Atalanta Bergame. Un profil que Marseille connaît bien puisque l’international malien a déjà évolué en Ligue 1 sous les couleurs du Stade de Reims. Passé également par Almeria en Espagne, le joueur sort d’un prêt au Besiktas, où il a tenté de relancer sa carrière après une période compliquée en Italie.

Pour le moment, aucune négociation avancée n’aurait débuté entre l’OM et l’Atalanta. La piste serait simplement étudiée par les dirigeants marseillais, toujours à la recherche de solutions pour apporter davantage de poids à l’attaque de Bruno Genesio. Mais Marseille ne serait pas seul sur le dossier.

Un attaquant qui correspond aux besoins de l’OM ?

Plusieurs clubs turcs suivraient également la situation d’El Bilal Touré, notamment Fenerbahçe, déjà actif sur plusieurs dossiers cet été. Avec son profil d’attaquant puissant, capable de jouer en pointe et de peser dans les duels, El Bilal Touré possède des caractéristiques qui pourraient séduire le staff marseillais.

Son expérience de la Ligue 1, sa connaissance du haut niveau européen et son potentiel encore intéressant pourraient en faire une option étudiée par l’OM. Reste désormais à savoir si cette piste prendra réellement de l’ampleur dans les prochains jours ou si elle restera simplement une nouvelle rumeur parmi les nombreuses qui entourent le mercato olympien.