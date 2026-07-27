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FC Nantes : Kita, Mercato, Der Zakarian… des révélations explosives en interne plombent déjà les Canaris ! 

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 21:20
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

De retour sur le banc du FC Nantes cet été, Michel Der Zakarian peine déjà à trouver ses marques à La Jonelière.

Le retour de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes devait symboliser une nouvelle dynamique. Pourtant, à peine la préparation estivale lancée, plusieurs signaux inquiétants remontent déjà de La Jonelière. Selon Emmanuel Merceron, les échos en provenance du centre d’entraînement nantais ne seraient pas particulièrement rassurants, avec plusieurs joueurs qui peinent encore à convaincre le staff.

Plusieurs joueurs inquiètent le staff du FC Nantes

Dans l’entrejeu notamment, certains profils du FC Nantes n’auraient pas encore répondu aux attentes. Wility Younoussa, arrivé cet été pour renforcer le milieu de terrain, susciterait quelques interrogations en interne sur son niveau actuel. Même constat pour plusieurs jeunes éléments comme Leroux, Tabibou, Guirassy ou encore Yusuf, qui doivent encore franchir un cap pour gagner leur place dans la rotation. Autre sujet de crispation : le mercato. Alors que le FC Nantes avait affiché l’ambition de construire un effectif capable de jouer la remontée en Ligue 1, plusieurs postes prioritaires ne seraient toujours pas réglés. Michel Der Zakarian serait notamment agacé par le ralentissement du recrutement, avec deux besoins identifiés : un latéral gauche et un buteur. Une situation qui pourrait expliquer certaines déclarations du technicien nantais, qui avait récemment rappelé devoir « faire avec les joueurs à sa disposition ».

Waldemar Kita agacé par l’implication de son fils ?

Toujours selon Merceron, l’implication de Franck Kita serait un sujet de tension. Le dirigeant serait jugé trop peu présent dans le quotidien du club, une situation qui agacerait son père Waldemar Kita. Dans un club où la pression est déjà forte après une relégation en Ligue 2, les équilibres internes seront forcément scrutés. Comme si cela ne suffisait pas, le dossier Herba Guirassy pourrait également animer les prochaines semaines. Selon Sacha Tavolieri, l’international espoirs français serait suivi en Angleterre, en Ligue 1 et en Serie A. Le Lecce aurait notamment pris des renseignements, tandis que le Club Bruges avait déjà manifesté un intérêt en mai dernier avant le changement de direction sportive. Alors que Nantes vise une remontée immédiate, les prochaines semaines seront déterminantes pour éviter que les premiers doutes ne s’installent durablement chez les Canaris.

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