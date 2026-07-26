La récente déclaration de Michel Der Zakarian au sujet du mercato peut laisser penser qu’il n’est plus en totale adéquation avec les dirigeants du FC Nantes.

Quelques semaines seulement après son retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian semble déjà envoyer des signaux de frustration concernant la situation du club. Sa dernière sortie sur le mercato n’est pas passée inaperçue.

Der Zakarian met la pression sur le mercato

Après la défaite des Canaris face au Mans en match amical (0-1), l’entraîneur du FC Nantes a été interrogé sur les choix tactiques effectués pendant la rencontre.

Sa réponse a rapidement fait réagir. Alors que le FC Nantes évolue actuellement avec un effectif encore incomplet, Michel Der Zakarian a résumé la situation avec une phrase qui en dit long : « Je fais avec ce que j’ai sous la main. »

Une déclaration qui traduit une certaine impatience alors que le FC Nantes doit encore renforcer plusieurs secteurs pour espérer remonter rapidement en Ligue 1.

« Fin de la lune de miel déjà ! »

Cette sortie n’a pas échappé aux observateurs proches du club. Emmanuel Merceron, spécialiste du FC Nantes, y voit déjà un possible début de tensions entre l’entraîneur et la direction : « Ah ouai, fin de la lune de miel déjà ! »

Une réaction qui souligne le contraste entre l’enthousiasme affiché lors du retour de Der Zakarian et les premières difficultés rencontrées dans la construction de son groupe.

Alors que Michel Der Zakarian semble attendre plusieurs renforts, les dirigeants nantais devront rapidement avancer sur le mercato afin d’éviter que les frustrations ne s’installent. Pour l’instant, aucune véritable rupture n’est actée, mais le message envoyé par l’entraîneur est clair : le FC Nantes a encore besoin de nouveaux joueurs pour atteindre ses ambitions.