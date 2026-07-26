Victor Wembanyama (22 ans), grand fan du PSG, a été aperçu en train de jouer au football avec le maillot de son club de coeur.

Le PSG compte un nouveau nom de prestige. Victor Wembanyama, immense (2,24 m) fan du club de la capitale, s’est offert une séquence originale en portant les couleurs parisiennes lors d’un match de football improvisé aux États-Unis.

Wemby avec le maillot du PSG

Alors qu’il profite de son été outre-Atlantique, Victor Wembanyama a surpris plusieurs passionnés de football à Houston. La star française des San Antonio Spurs a participé à une rencontre amateur improvisée et a troqué les parquets NBA contre un terrain de football. Fidèle à son amour pour le PSG, le géant tricolore est apparu avec le maillot de son club de cœur sur les épaules. Une image forcément inhabituelle pour celui qui domine déjà le basket mondial du haut de ses 2,24 mètres.

Selon les personnes présentes sur place, « Wemby » aurait même réussi à trouver le chemin des filets à deux reprises durant cette partie improvisée. Le Français n’a pas manqué de rendre hommage à une autre star du PSG puisqu’il aurait célébré l’un de ses buts avec une inspiration directement venue de Kylian Mbappé.

Deux buts et une célébration façon Mbappé

Si une reconversion dans le football professionnel paraît évidemment très improbable, Victor Wembanyama possède quelques qualités physiques impressionnantes pour ce sport. Son gaabrit pourrait notamment faire des ravages dans les duels aériens.

Cette séquence rappelle surtout l’attachement de Wembanyama au PSG. Le joueur des Spurs ne cache pas son admiration pour le club parisien et profite régulièrement de ses passages en France pour suivre l’actualité de son équipe favorite. Une chose est certaine : même loin des terrains NBA, Victor Wembanyama continue de faire parler de lui… cette fois avec un ballon rond dans les pieds.