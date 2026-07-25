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FRANCE

PSG Mercato : Campos veut détourner Rodri du Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 16:20
Rodri (Espagne)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Cible du Real Madrid au mercato, Rodri (30 ans) pourrait quitter Manchester City pour rejoindre le PSG cet été.

Le PSG s’invite dans l’un des plus gros dossiers du mercato estival. Alors que Rodri semble promis au Real Madrid, le club parisien tente de rebattre les cartes.

Le PSG se renseigne sur Rodri 

Selon Fabrice Hawkins, le PSG a pris contact avec Manchester City afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert du Ballon d’Or espagnol. D’après le journaliste de RMC Sport, le champion de France étudie sérieusement la faisabilité de l’opération : « Le Paris Saint-Germain a contacté Manchester City pour connaître les conditions d’un transfert de Rodri. En plus du Real Madrid, qui a déjà un accord avec le joueur, le FC Barcelone aimerait également l’attirer. Les dirigeants du PSG réfléchissent à passer à l’action. Le recrutement d’un milieu de terrain cet été n’est pas prévu mais le champion du monde, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec City, représente une véritable opportunité. Le Real mène la danse dans ce dossier. »

Même si le PSG s’est positionné, le Real Madrid reste aujourd’hui le grand favori. Selon Fabrice Hawkins, le club madrilène dispose déjà d’un accord avec Rodri, ce qui place les Merengue en pole position dans ce dossier.

Campos à l’affût d’une opportunité

Le FC Barcelone surveille également la situation, mais devra composer avec une concurrence féroce. Initialement, le PSG ne prévoyait pas de recruter un milieu de terrain cet été. Mais le profil de Rodri est considéré comme une opportunité de marché. 

Avec seulement une année de contrat restante à Manchester City, Luis Campos estime qu’un coup est peut-être jouable si les conditions économiques deviennent favorables. Reste désormais à savoir si Paris passera des simples renseignements à une véritable offensive, ou si le Real Madrid bouclera rapidement l’arrivée du champion du monde espagnol.

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