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FRANCE

PSG : Un consultant refroidit deux pistes et pousse un pari à 100 M€

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 15:51
PSG : Un consultant refroidit deux pistes et pousse un pari à 100 M€

À la recherche d’un attaquant après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG étudie plusieurs profils. Kevin Diaz écarte Ferran Torres et Charles De Ketelaere au profit d’Eli Junior Kroupi, dont le prix pourrait toutefois compliquer les plans parisiens.

Torres et De Ketelaere plaisent à Luis Enrique

Le PSG souhaite offrir à Luis Enrique un avant-centre capable d’occuper plusieurs positions. Dans cette optique, Ferran Torres et Charles De Ketelaere figurent parmi les joueurs suivis par la direction parisienne, selon les éléments relayés par Foot01.

L’international espagnol, valorisé à 55 M€ par Transfermarkt, peut évoluer dans l’axe comme sur un côté. Une réunion entre le joueur de 26 ans et le FC Barcelone est d’ailleurs annoncée alors que le dossier Ferran Torres reste surveillé à Paris.

Kevin Diaz vote pour Kroupi

Interrogé sur RMC, Kevin Diaz ne partage pas l’enthousiasme autour de ces deux pistes. « De Ketelaere ou Torres au PSG ? Ni l’un ni l’autre, ce sont des bons joueurs mais si tu n’as pas gardé Ramos je ne vois pas pourquoi prendre De Ketelaere. Je ne vois pas l’intérêt pour Ferran Torres de partir du Barça. Je partirais plus sur un profil comme Eli Kroupi », a expliqué le consultant de l’After Foot.

À seulement 20 ans, l’ancien Lorientais correspond davantage au pari souhaité par le chroniqueur. Sa polyvalence lui permet de jouer sur un côté ou dans un rôle de faux numéro neuf. Luis Enrique avait déjà flashé sur Eli Junior Kroupi, auteur d’une deuxième partie de saison remarquée avec Bournemouth.

Bournemouth réclame près de 100 M€

Le principal obstacle reste financier. Bournemouth réclamerait près de 100 M€ pour son élément prometteur, dont la valeur marchande a bondi de 15 à 70 M€ entre juin 2025 et juin 2026 selon Transfermarkt.

Charles De Ketelaere, valorisé à 35 M€, et Ferran Torres devraient être plus accessibles. Le choix final du PSG dépendra donc autant des caractéristiques recherchées par Luis Enrique que de la marge de négociation laissée par les trois clubs concernés.

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