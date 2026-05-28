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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur Éli Junior Kroupi !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 17:40
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Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

Toujours en quête de jeunes talents, le PSG surveillerait la situation d’Éli Junior Kroupi, qui crève l’écran cette saison en Premier League avec Bournemouth.

Le Paris Saint-Germain continuerait d’explorer le marché des attaquants en vue du prochain mercato estival. En plus de l’avant-centre de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez, le club de la capitale suivrait également avec attention l’attaquant français de Bournemouth, Éli Junior Kroupi, selon les informations du compte X @PSGInside_Actu. Le profil de l’ancien Lorientais séduirait particulièrement Luis Enrique.

Le profil de Kroupi plaît énormément à Luis Enrique

En interne, le PSG apprécierait fortement plusieurs qualités du jeune attaquant français : sa mobilité constante, son intelligence dans les déplacements, sa capacité à évoluer entre les lignes ainsi que sa grosse activité au pressing. Des caractéristiques qui correspondent parfaitement aux principes de jeu de Luis Enrique, désireux de disposer d’attaquants capables d’évoluer dans un football intense, technique et moderne.

Révélé très jeune sous les couleurs du FC Lorient avant de rejoindre Bournemouth, Éli Junior Kroupi est considéré comme l’un des grands espoirs offensifs du football français. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur un côté, le jeune Français possède déjà une forte personnalité sur le terrain et une explosivité qui attirent de nombreux clubs européens.

Le PSG reste prudent dans ce dossier

Pour le moment, aucun contact direct n’aurait toutefois été établi avec le joueur ou son entourage. Le PSG souhaiterait respecter la position de Bournemouth avant toute offensive concrète. Le club anglais, très satisfait des performances prometteuses de Kroupi cette saison, ne devrait pas faciliter un éventuel départ lors du mercato estival.

Priorité du PSG au poste d’attaquant, Julián Álvarez reste une cible extrêmement compliquée à atteindre financièrement. En cas d’échec dans ce dossier XXL, plusieurs alternatives seraient déjà étudiées au Campus PSG, et le nom d’Éli Junior Kroupi ferait clairement partie des pistes qui montent en puissance en interne. Une chose semble désormais certaine : le jeune Français risque d’animer les prochaines semaines du mercato parisien.

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