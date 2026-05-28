OGC Nice – ASSE : Montanier et Bernauer activent le plan anti-Wahi !

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À la veille du barrage retour crucial face à l’OGC Nice, Philippe Montanier et Maxime Bernauer n’ont pas caché que l’ASSE devra surveiller de très près Elye Wahi…

L’AS Saint-Étienne joue sa survie vendredi soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Après un match aller fermé et pauvre en occasions à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts s’apprêtent à vivre une soirée sous très haute tension face à l’OGC Nice. Mais à la veille de ce barrage retour décisif, un nom revient dans toutes les discussions : Elye Wahi.

Suspendu lors de la première manche, l’attaquant niçois sera bien présent vendredi soir. Et du côté stéphanois, Philippe Montanier comme Maxime Bernauer n’ont pas cherché à minimiser l’impact que pourrait avoir le retour du buteur azuréen.

Montanier : « Wahi est une vraie force en plus pour Nice »

Face aux médias, Philippe Montanier a reconnu que le retour d’Elye Wahi change considérablement le potentiel offensif de l’OGC Nice. L’entraîneur de l’ASSE sait que son équipe devra gérer une menace bien différente de celle aperçue au match aller.

« C’est vraiment une force en plus. Il connaît le haut niveau. C’est un très bon joueur. C’est un atout offensif important », a expliqué le technicien stéphanois avant d’ajouter : « On l’a intégré dans notre préparation, mais il n’est pas le seul danger dans cette équipe de Nice. »

Conscient du défi qui attend ses joueurs, Montanier préfère toutefois retenir les progrès défensifs affichés récemment par les Verts.

« Ce qui est rassurant, c’est qu’on n’a pas pris de but à l’aller. On défend bien ces derniers temps. Les joueurs font beaucoup d’efforts ensemble et il faudra encore être très solides vendredi », a-t-il insisté.

Le coach stéphanois a également évoqué l’importance mentale de cette rencontre où chaque détail comptera.

« Dans ce type de match, il faut savoir rester lucide. L’environnement sera hostile, la pression énorme, mais ce sont aussi des matchs que les joueurs rêvent de disputer. »

Bernauer refuse de s’incliner avant le combat

Présent aux côtés de son entraîneur, Maxime Bernauer a lui aussi longuement évoqué le retour d’Elye Wahi dans le onze niçois. Le défenseur stéphanois reconnaît le danger, tout en refusant de tomber dans un complexe d’infériorité.

« Wahi n’a pas joué à l’aller, ce sera un atout de plus pour Nice dans un profil différent de Cho ou Kevin Carlos », a expliqué le défenseur de l’ASSE.

Mais Bernauer a surtout voulu envoyer un message fort avant ce déplacement capital.

« On n’a pas à se mettre en dessous des Niçois. On a aussi une bonne équipe. On a montré qu’on était capables d’être solides et compétitifs. »

Le Stéphanois s’est également appuyé sur la dynamique défensive retrouvée des Verts.

« On n’a pas pris de buts lors des trois derniers matchs. Défensivement, on travaille bien ensemble et ça nous donne de la confiance avant ce rendez-vous. »

Bernauer sait néanmoins que la moindre erreur pourrait être fatale face à un joueur du profil de Wahi.

« Ce sont des attaquants capables de faire basculer un match sur une action. Il faudra rester concentrés du début à la fin. »

Ben Old de retour

Dans ce contexte tendu, Philippe Montanier a tout de même reçu deux bonnes nouvelles importantes avant le déplacement à Nice. Touchés musculairement ces derniers jours, Ben Old et Dennis Appiah seront finalement disponibles pour cette rencontre décisive.

Ben Old avait manqué le barrage aller après une alerte aux ischio-jambiers, tandis que Dennis Appiah était sorti diminué mardi soir. Finalement, les deux joueurs ont reçu le feu vert médical et réintègrent le groupe stéphanois.

Une excellente nouvelle pour une ASSE diminuée depuis plusieurs semaines par les blessures.