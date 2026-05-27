Si le barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice a déçu (0-0), Claude Puel veut déjà positiver avant le retour vendredi à l’Allianz Riviera (20h45).

Quel ennui à Geoffroy-Guichard. L’ASSE et l’OGC Nice n’ont pas réussi à se départager mardi soir lors du barrage aller (0-0), au terme d’une rencontre particulièrement pauvre en occasions et en intensité. Un résultat qui laisse tout ouvert avant le retour à l’Allianz Riviera vendredi soir (20h45), mais qui a surtout provoqué beaucoup de frustration dans le camp niçois.

Attendu comme l’équipe capable de faire la différence grâce à sa qualité technique, le Gym a complètement déjoué dans le Chaudron. Peu inspirés offensivement, les hommes de Claude Puel ont longtemps donné l’impression de gérer plutôt que de vouloir frapper un grand coup. Une prestation qui n’a pas du tout plu au président Jean-Pierre Rivère. « Je n’ai pas reconnu mes joueurs », a lâché le patron niçois après la rencontre, visiblement très agacé par le visage affiché par son équipe. Un constat partagé par de nombreux observateurs après un match fermé, haché et sans véritable rythme.

Puel pense déjà à un détail crucial à Nice

Malgré cette copie décevante, Claude Puel a tenté de garder la tête froide au moment d’évoquer le barrage retour. L’entraîneur de Nice n’a d’ailleurs pas voulu s’emballer tactiquement juste après le coup de sifflet final. Sa priorité est ailleurs.

« Je ne me suis pas du tout penché sur le match retour. J’ai surtout dit aux joueurs de bien faire attention à la récupération parce que ce sera notre 3e match en 7 jours, avec très peu de récupération entre les matches. En plus il fait chaud en ce moment dans la journée… Le mot d’ordre, c’est vraiment récupération et après on va plancher un petit peu sur comment on peut aborder cette équipe stéphanoise », a expliqué le technicien azuréen. Dans l’esprit de Puel, la bataille physique pourrait clairement devenir décisive vendredi à Nice. Avec les fortes chaleurs et l’enchaînement des rencontres, le staff niçois veut éviter toute baisse de régime avant une manche retour qui s’annonce sous tension.

L’ASSE encore en vie

Côté stéphanois, ce nul laisse évidemment de l’espoir. Même si les Verts n’ont pas non plus livré une grande prestation offensive, ils ont réussi à rester solides défensivement et à conserver intactes leurs chances avant le déplacement sur la Côte d’Azur.

Le problème, pour les deux équipes, reste désormais le même : il faudra montrer un tout autre visage pour espérer faire la différence. Car mardi soir, le barrage entre l’ASSE et Nice a surtout ressemblé à un énorme rendez-vous manqué. Vendredi, il n’y aura en revanche plus de place pour le calcul.