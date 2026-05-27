Si le Paris FC et l’AS Monaco sont positionnés, le choix de Bruno Genesio serait bel et bien de rejoindre l’OM à l’intersaison.

L’OM tient peut-être enfin son futur entraîneur. Alors que plusieurs pistes circulent depuis des semaines pour succéder sur le banc marseillais, Bruno Genesio semble désormais prendre une énorme avance. Malgré l’intérêt concret du Paris FC et de l’AS Monaco, l’ancien coach du LOSC aurait clairement une préférence : rejoindre l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, les deux clubs ont bien approché Genesio ces derniers jours. Mais dans le même temps, les échanges avec l’OM se seraient intensifiés au point de placer Marseille en pole position dans ce dossier.

Toujours selon RMC Sport, Bruno Genesio serait en contact régulier avec les dirigeants marseillais depuis plusieurs jours. Un élément qui confirme que le dossier avance concrètement en coulisses. À Marseille, le profil de l’ancien entraîneur lyonnais plaît pour plusieurs raisons : son expérience de la Ligue 1, sa capacité à faire progresser un groupe offensivement et sa gestion des grands clubs sous pression. Et surtout, contrairement à certaines pistes étrangères plus complexes financièrement, Genesio représente une option immédiatement accessible.

Daniel Riolo a lui aussi remis une pièce dans ce dossier sur les ondes de RMC. « Galtier, c’était le choix 1, mais visiblement, c’est trop cher. Donc ça peut être Genesio qui était le choix 2. Genesio peut être sollicité par Monaco. L’Arabie Saoudite, je pense qu’il ne veut plus y aller. Il a été sollicité, mais je crois qu’il ne veut plus tellement. Donc Marseille, c’est d’actualité », a expliqué l’éditorialiste. Une déclaration qui confirme clairement que l’option OM reste aujourd’hui la plus chaude pour Bruno Genesio.

L’OM veut avancer vite

Après une saison mouvementée, Marseille souhaite rapidement stabiliser son projet sportif avant le début du mercato estival. La nomination du futur entraîneur est considérée comme une priorité absolue afin de pouvoir lancer les premiers gros dossiers de recrutement. Et au fil des jours, Bruno Genesio semble de plus en plus s’imposer comme le grand favori. Reste désormais à savoir si l’OM parviendra rapidement à finaliser l’opération… avant qu’un autre club ne tente une offensive de dernière minute.