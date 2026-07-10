Si Frank McCourt a relancé un nouveau projet ancré sur la stabilité, les rumeurs de vente de l’OM n’ont pas totalement disparu.

Les rumeurs autour d’une possible vente de l’OM continuent de circuler. Cette fois, c’est un nom particulièrement symbolique qui revient dans les discussions : celui de Kyril Louis-Dreyfus. Fils de Margarita Louis-Dreyfus, ancien propriétaire de l’OM entre 2009 et 2016, Kyril Louis-Dreyfus est régulièrement associé à un possible retour du clan Louis-Dreyfus sur la Canebière.

Kyril Louis-Dreyfus alimente le fantasme

Aujourd’hui président de Sunderland, le jeune dirigeant dispose d’une expérience grandissante dans le football et bénéficie d’une solide capacité financière grâce au patrimoine familial. Dans les colonnes de Challenges, la possibilité d’un futur rachat est évoquée : « De quoi alimenter la rumeur que Kyril Louis-Dreyfus pourrait un jour racheter l’OM, cédé par sa mère à l’Américain Frank McCourt en 2016. »

À l’époque de la vente, Margarita Louis-Dreyfus avait conservé symboliquement une petite participation dans le club phocéen, à hauteur de 5 %. Mais avec les différentes augmentations de capital réalisées depuis l’arrivée de Frank McCourt, cette part a fortement diminué. Un ancien cadre de l’OM explique ainsi : « Avec les augmentations de capital, cette participation pèse aujourd’hui moins de 1 %. »

McCourt solide aux manettes de l’OM

Pour autant, aucun élément concret ne laisse penser qu’un processus de vente est actuellement engagé. Frank McCourt a récemment réaffirmé son ambition de construire un projet stable et durable à Marseille, avec une politique sportive tournée vers la progression du club. Mais le nom de Kyril Louis-Dreyfus possède forcément une résonance particulière auprès des supporters marseillais.

Un retour du nom Louis-Dreyfus à l’OM représenterait une histoire forte, presque une continuité familiale après les années marquées par Robert puis Margarita Louis-Dreyfus. Pour l’heure, cette piste reste donc davantage une rumeur qu’une véritable opération en préparation. Mais dans l’environnement toujours passionné de l’Olympique de Marseille, la moindre évocation d’un changement de propriétaire suffit à relancer les débats.