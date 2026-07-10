La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur le départ de l’ASSE au mercato estival, Zuriko Davitashvili (25 ans) est sollicité en Serie A.

Le mercato estival de l’ASSE pourrait rapidement s’accélérer dans le sens des départs. Après avoir enregistré plusieurs renforts offensifs, les Verts doivent désormais gérer le dossier brûlant de Zuriko Davitashvili (25 ans).

L’Atalanta dégaine pour Davitashvili !

Selon Peuple Vert, l’ailier stéphanois a reçu une proposition concrète en provenance de Serie A, et pas de n’importe quel club. C’est l’Atalanta Bergame qui est passée à l’action. Le club italien, qualifié régulièrement pour les compétitions européennes et réputé pour son développement des talents, serait arrivé avec une offre importante afin de convaincre l’ASSE de lâcher son joueur.

Les premiers montants évoqués correspondent à une proposition à 8 chiffres, preuve que le dossier est pris très au sérieux par la formation italienne. Pour autant, Saint-Étienne ne compte pas brader l’un de ses principaux atouts offensifs.

Un chèque juteux en vue pour l’ASSE ?

La direction de l’ASSE souhaite obtenir une indemnité à la hauteur de la valeur de Davitashvili, auteur de plusieurs prestations remarquées depuis son arrivée chez les Verts. Les discussions devraient donc se poursuivre dans les prochains jours afin de trouver un éventuel accord. Pour le moment, rien n’est encore acté. L’intérêt de l’Atalanta est réel, mais les différentes parties doivent encore se rapprocher sur les conditions d’un transfert.

Du côté de l’ASSE, l’arrivée récente de Thierno Ballo permet toutefois d’aborder plus sereinement cette éventualité. Le recrutement de l’ailier autrichien offre une solution supplémentaire à Ian Cathro dans le secteur offensif, même si perdre Davitashvili représenterait forcément un coup dur. Le mercato stéphanois entre donc dans une phase décisive : conserver ses cadres ou profiter d’une grosse vente pour poursuivre la construction du projet porté par Kilmer Sports Ventures.