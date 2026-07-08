Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Coup dur pour Gautier Larsonneur : le dossier Mamour Ndiaye est encore loin d’être enterré du côté de l’ASSE sur ce mercato estival.

L’ASSE n’aurait pas encore refermé le dossier Mamour Ndiaye ! Alors que l’arrivée du jeune gardien sénégalais semblait compromise après un accroc contractuel, la direction stéphanoise reste confiante et continue de travailler pour finaliser l’opération.

L’ASSE reste optimiste pour Mamour Ndiaye

Selon Babou le Vert, bien informé sur le mercato, les discussions se poursuivent entre les différentes parties et l’optimisme reste de mise dans le Forez. « Malgré un petit accroc contractuel, la direction de l’ASSE reste optimiste pour Mamour Ndiaye. Les discussions continuent et le club croit en une issue favorable rapide. Le jeune gardien sénégalais veut toujours rejoindre les Verts », a-t-il expliqué sur X.

Un signal positif pour Ian Cathro et son staff, qui apprécient particulièrement le profil du portier sénégalais. Malgré son jeune âge, Mamour Ndiaye est considéré comme un gardien à fort potentiel, capable de représenter un investissement d’avenir pour le projet stéphanois. Mais une arrivée de Ndiaye ne serait pas sans conséquence dans l’effectif actuel. Le premier concerné serait forcément Gautier Larsonneur.

Larsonneur mis à mal ?

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’ASSE, le gardien français verrait débarquer une concurrence beaucoup plus sérieuse. Si Ndiaye venait à signer, Larsonneur ne serait évidemment pas automatiquement relégué sur le banc, mais il devrait composer avec une nouvelle réalité : l’ASSE prépare aussi l’avenir à ce poste. Dans un projet basé sur la progression et la valorisation des jeunes talents, aucun statut ne semble totalement garanti.

Après une saison mitigé, Gautier Larsonneur reste un cadre vacillant du vestiaire de l’ASSE mais l’arrivée potentielle d’un gardien prometteur pourrait installer une vraie bataille pour le poste numéro un. Pour Ian Cathro, ce scénario serait finalement une bonne nouvelle : disposer de deux gardiens capables de prétendre à une place de titulaire représente un luxe, surtout avec l’objectif de retrouver rapidement la Ligue 1.