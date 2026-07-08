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FRANCE

ASSE : le nouveau maillot des Verts dévoilé, les supporters ont une nouvelle attente de taille !

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 18:20
Les supporters stéphanois

Le nouveau maillot 2026-2027 de l’ASSE a été dévoilé sur la place de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne.

L’ASSE tient son nouveau maillot pour la saison 2026-2027. Présentée sur la place de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, la nouvelle tunique des Verts a déjà séduit une grande partie des supporters.

Les vraies valeurs de l’ASSE sont là 

Toujours accompagné par Hummel, l’équipementier historique du club, ce maillot mise sur la sobriété et l’identité stéphanoise. Avec son vert traditionnel et le retour du logo Casino sur le torse, il rappelle les grandes heures de l’ASSE et son riche passé.

Sur les réseaux sociaux, l’accueil est particulièrement positif. Les supporters ont rapidement exprimé leur enthousiasme face à une tunique jugée fidèle aux valeurs du club :

« L’AS Saint-Étienne a enfin un maillot référence qui met tout le monde d’accord. »

« Simple efficace, il ne manque plus qu’une équipe digne de son public pour le porter au sommet de la L2. »

« Magnifique ! »

« Ça doit être notre saison, un maillot avec une identité. Maintenant construisez-nous une équipe digne de ce club ! »

Les supporters de l’ASSE valident fort

Alors que l’ère Ian Cathro débute dans le Forez, le nouveau maillot de l’ASSE symbolise aussi les attentes élevées autour du projet stéphanois. Les supporters ont validé la tunique, reste désormais aux joueurs de l’honorer sur les pelouses de Ligue 2.

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