Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Killian Corredor (Darmstadt, 25 ans) aurait donné sa préférence au FC Nantes malgré l’intérêt de l’ASSE au mercato estival.

Le FC Nantes avance avec ambition sur ce mercato. Après avoir déjà enregistré les arrivées du milieu de terrain Wilitty Younoussa et du gardien Maxime Dupé, avant la signature attendue du défenseur central Lucas Perrin, les dirigeants canaris cherchent encore à renforcer leur secteur offensif.

Corredor, quatrième recrue estivale du FC Nantes ?

Killian Corredor représente un profil particulièrement apprécié. Né à Montpellier, l’attaquant connaît parfaitement la Ligue 2 après deux saisons remarquées sous le maillot de Rodez. Lors de l’exercice 2022-2023, il avait inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives, avant de franchir un cap la saison suivante avec 12 buts et 7 passes décisives.

Son passage en Allemagne à Darmstadt lui a également permis de confirmer son efficacité. Sur les deux dernières saisons en Bundesliga 2, Corredor affiche un bilan de 13 buts et 9 passes décisives, des statistiques qui expliquent l’intérêt de plusieurs clubs français.

Car le FC Nantes n’était pas seul dans la course. L’ASSE, sous la direction d’Ian Cathro, avait également coché son nom et aurait même formulé une proposition pour tenter de convaincre le joueur. Les dirigeants de Darmstadt auraient fixé le prix du transfert autour de 2 millions d’euros minimum.

Les Canaris plutôt que l’ASSE !

Mais malgré l’intérêt stéphanois, Ouest-France croit savoir que le projet nantais aurait fait la différence. Corredor apprécierait particulièrement l’idée d’intégrer une équipe construite pour jouer immédiatement la remontée en Ligue 1.

Pour l’ASSE, cette décision constituerait un nouveau revers sur le marché des transferts. Après avoir été longtemps en concurrence avec Nantes sur plusieurs dossiers, les Verts doivent désormais continuer leur travail de reconstruction avec Ian Cathro et Kilmer Sports Ventures.

Du côté du FC Nantes, l’arrivée de Corredor confirmerait une volonté claire : bâtir un effectif capable de ne pas s’éterniser en Ligue 2 et retrouver rapidement sa place dans l’élite.